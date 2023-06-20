Alman Pop Yıldızı Helene Fischer Trapez Kazası Geçirdi

Alman pop yıldızı Helene Fishcher, sahnedeki trapezden sallanırken korkutucu bir kaza yaşadı. Şarkıcı yüzünden yaralandı.

38 yaşındaki Fishcher, kazanın meydana geldiği sırada ironik bir şekilde "Yaralar" adlı şarkısını söylüyordu. Hannover'deki gösterisi sırasında, seyircinin üzerinde sallanırken aniden düştü ve trapeze başını çarptı.

Helene'nin yüzü, burnundaki oluşan derin kesikten dolayı kanla kaplandı. Ancak cesurca, Yaralar adlı şarkısını bitirmeye çalıştı ve sonra konserini kesti.

Şarkının sonunda, ekibi tarafından sahneden alınırken, endişeli seyircilere "Önce bunu temizlemem gerekiyor, sevgililerim. Her şey yolunda" diyerek rahatlatmaya çalıştı. Ancak, 15 dakika sonra, tecrübeli şarkıcının yaraları konserin "tıbbi zorunluluk" nedeniyle bir saat sonra iptal edilmesine yol açtı.

Alman gazetesi Bild, kazanın meydana geldiği sırada "tuhaf bir sesin" duyulduğunu bildirdi. Başka bir iddiaya göre, bir seyircinin, yüzündeki kanı büyük ekranlarda görünce şokla ağladığı belirtildi.

Konser organizatörü Live Nation adına bir sözcü, Fishcher'in tedavi altına alındığını ve yaralanmanın ciddiyeti hakkında henüz bilgi bulunmadığını ifade etti.

Helene'nin akrobatik performanslarıyla tanınır ve bu yılın Mart ayında prova sırasındaki bir kaza sonucu kaburga kemiğini kırmıştı. Ancak Instagram'da duyurduğu gibi, 11 Nisan'da Hamburg'da planlandığı gibi turnesine başladı.

Helene'nin stadyum turu, planlanan yaz tatilinin ardından Ağustos'ta Köln'de devam edecek. Kendisi, tehlikeli hünerler ve muhteşem vokallerle dolu sirk esintili gösterileriyle tanınır ve şarkılarının çoğu Almanca'dır.