Altın Küre Ödülleri İçin Sunucular Belli Oldu

OSCAR'ın habercisi olan Altın Küre Ödül Töreni'ni sunacak isimler belli oldu.

Bu yıl 82'nci kez sahiplerini bulacak olan Altın Küre Ödülleri için adaylar açıklandı. Televizyon kategorisinde 'The Bear' dizisi toplam 7 adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Jacques Audiard imzalı 'Emilia Perez' filmi on adaylıkla zirveye yerleşirken, onu 7 adaylıkla 'The Brutalist' izledi.

Ödül kazananlar, 5 Ocak'ta düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. Törende hangi ünlü isimlerin ödülleri sunacağı da belli oldu.

Ödülleri sunacak isimler arasında Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose, Aubrey Plaza, Auli‘i Cravalho, Awkwafina, Brandi Carlile, Catherine O'Hara, Colin Farrell, Colman Domingo, Demi Moore, Dwayne Johnson, Edgar Ramírez, Elton John, Gal Gadot, Glenn Close, Jeff Goldblum yer alıyor.

Diğer sunucular ise " Jennifer Coolidge, Kaley Cuoco, Kate Hudson, Kathy Bates, Ke Huy Quan, Kerry Washington, Margaret Qualley, Melissa McCarthy, Michael Keaton, Michelle Yeoh, Miles Teller, Mindy Kaling, Morris Chestnut, Nate Bargatze, Nicolas Cage, Rachel Brosnahan, Rob McElhenney, Salma Hayek Pinault, Sarah Paulson, Seth Rogen, Sharon Stone, Vin Diesel, Viola Davis ve Zoe Kravitz" olacak.