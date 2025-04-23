DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar - Son Dakika
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Politika

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar

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DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 yıl sonra TBMM resepsiyonuna katıldı. 23 Nisan etkinliğine Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun sohbet ettiği anlar damga vurdu. İki lider, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu konuştu.

23.04.2025 23:12
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'in açılışının 105. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Meclis Tören Salonu'ndaki resepsiyonda Kurtulmuş ve eşi Sevgi Kurtulmuş, davetlileri salonun girişinde karşıladı, tebrikleri kabul etti ve fotoğraf çektirdi.

DEM Parti 11 yıl sonra TBMM resepsiyonunda! Bakırhan ile Dervişoğlu arasında samimi anlar

ÇOK SAYIDA DAVETLİ KATILDI

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Başkanvekili ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, TBMM Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, DEM Parti Eş Genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, MHP Grup başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları, siyasi partilerin yöneticileri, milletvekilleri, Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, yabancı misyonların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

DEM Parti 11 yıl sonra TBMM resepsiyonunda! Bakırhan ile Dervişoğlu arasında samimi anlar

BAKIRHAN VE HATİMOĞULLARI İYİ PARTİ LİDERİ DERVİŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Resepsiyona, DEM Parti'nin 11 yıl sonra ilk kez katılım göstermesi ve Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile samimi anları damga vurdu.

DEM Parti 11 yıl sonra TBMM resepsiyonunda! Bakırhan ile Dervişoğlu arasında samimi anlar

DERVİŞOĞLU, ÖNDER İÇİN GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Hatimoğulları ve Bakırhan'la tokalaşan Dervişoğlu, geçirdiği kalp rahatsızlığının ardından tedavisi yoğun bakımda süren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için geçmiş olsun dileklerini iletti. Dervişoğlu, "Allah yardımcısı olsun Sırrı Bey'in" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar
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Son Dakika Politika DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu arasında samimi anlar - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • 263471+×÷:
    ayrıkotu ayyaş putperwstler katılmamışlarmı..:))) 3 7 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    bir anda ne olduda daha düne kadar demediginizi bırakmadığız insanlara karşı bukadar kibar iyi hoşgörülü oldunuz yeminlen bu dönüş dansöz de yok ama işin içinde ne var yemin ediyorum merak etmemek imkansız yıllardır insan yerine koymadiginiz insanları bir anda ne olduda adam yerine koyup konuşmaya hal hatirlarini sormaya insan yerine koymaya başladınız ben şaşırıyorum 1 0 Yanıtla
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