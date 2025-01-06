Hollywood Yabancı Basın Birliği (Hollywood Foreign Press Association) tarafından 1944'ten beri ödüllerin verildiği Altın Küre töreni, 82'nci yılında ünlü komedyen Nikki Glaser'in sunumuyla gerçekleştirildi.
Oscar'ın habercisi olan Altın Küre'de Demi Moore, bu yıl dikkatleri üzerine çeken The Substance (Cevher) filmiyle en iyi kadın oyuncu ödülüne sahip oldu.
Ödülü alınca konuşma yapan Moore, "45 yıldır bu işi yapıyorum. Bu ödül hayatımda kazandığım ilk oyunculuk ödülü" dedi.
Konusuyla geçen yılın en çok ses getiren projelerinden biri olan Netflix dizisi Baby Reindeer, en iyi mini dizi kategorisinde ödül kazanırken aynı dizide rol alan İngiliz oyuncu Jessica Gunning de televizyon kategorisinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne layık görüldü.
Tadanobu Asano (Shogun)
Zoe Saldana (Emilia Perez)
Kieran Culkin (A Real Pain)
Peter Straughan (Conclave)
Sebastian Stan (A Different Man)
Demi Moore (The Substance)
Jodie Foster ( True Detective: Night Country)
Colin Farrell (The Penguin)
EN İYİ KADIN PERFORMANS (STAND-UP YA DA KOMEDİ)
Ali Wong – Single Lady
Brady Corbet (The Brutalist)
Flow
Son Dakika › Magazin › Altın Küre Ödülleri Sahiplerini Buldu: Demi Moore törene damga vurdu - Son Dakika
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