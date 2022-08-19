MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı - Son Dakika
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MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı

19.08.2022 13:26

MasterChef Türkiye'de ana kadro çekimleri devam ederken bir anda tansiyon yükseldi. Dilan, ana kadroya girmek için çaba gösteren yarışmacıları kötüleyen Fatma Nur'a "Ben buradayken sen oradakiler laf edemezsin. Önlük aldığın için onlardan üstün değilsin" diyerek tepki gösterdi. Yarışmacılardan Fatma Nur ve Dilan arasında çıkan tartışma sonrası hırslı yarışmacı Fatma Nur stüdyoda kendinden geçti.

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması MasterChef Türkiye, ana kadro seçimleriyle ekrana gelmeye devam ediyor. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde ise ana kadroya seçilen Fatma Nur ile Dilan arasında gerginlik çıktı.

"HERKESE MOBİNG YAPMADAN KONUŞMAK ZORUNDASIN"

Balkonda Barış'la konuşan Fatma Nur'un "Boş iddia ve sözlerden etkilenmiyorum. Kıyamam diyorum, canım diyorum" cümlesine sinirlenen Dilan, "Bana mı söyledin sen o lafı?" diyerek karşılık verdi. Fatma Nur'un "Senin doğal halin böyle saldırgan sanırım" sözüne iyice sinirlenen Dilan, "Ben normalde saldırgan biri değilim ama dün 'yanlış tarif veriyorum' demen doğru değildi. Benim ekip arkadaşlarıma kalkıp 'ben yanlış yaptırmaya çalışıyorum' diyemezsin. Sen şu an burada oturuyorsun diye aşağıdaki insanlardan üstün sayılmazsın. Kimse kimseden üstün değil. Aşağıdaki herkes saygı çerçevesinde mobing yapmadan konuşmak zorundasın. Sen yukarıdasın diye ben hiçbir arkadaşımı sana ezdirmem. İki gün önce sen de aşağıdaydın onlar gibi" dedi.

MasterChef Türkiye'de Dilan ve Fatma Nur birbirine girdi

FATMA NUR FENALIK GEÇİRDİ

Ortamın gerilmesiyle sinirlenen Dilan, yanındaki arkadaşlarına Fatma Nur'u göstererek "Allah aşkına alın şunu yanımdan" diyerek tepki gösterdi. Fatma Nur, yaşananlardan bir süre sonra fenalık geçirdi. Doktorlar, arkadaşlarına "Nabzımı kontrol edin, iyi değilim" diyen Fatma Nur'a müdahale etti.

MasterChef Türkiye'de Dilan ve Fatma Nur birbirine girdi
MasterChef Türkiye'de Dilan ve Fatma Nur birbirine girdi
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Son Dakika Magazin MasterChef Türkiye stüdyosunda gergin anlar! Hırslı yarışmacı Fatma Nur, Dilan'ın sözleri sonrası bayıldı - Son Dakika


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