Angel Rubio karakterini canlandıran İspanyol oyuncu, Türk hayranlarına teşekkür etti - Son Dakika
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Angel Rubio karakterini canlandıran İspanyol oyuncu, Türk hayranlarına teşekkür etti

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Angel Rubio karakterini canlandıran İspanyol oyuncu, Türk hayranlarına teşekkür etti
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Angel Rubio karakterini canlandıran İspanyol oyuncu, Türk hayranlarına teşekkür etti
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La Casa de Papel'de Angel Rubio karakterini canlandıran İspanyol oyuncu, bir Türk muhabirle yaptığı röportajda Türk hayranlarına teşekkür etti. Oyuncu, dizinin dünya genelinde çok izlenmesinden duyduğu memnuniyeti belirterek Türkiye'ye kucak dolusu sevgi gönderdi.

İspanya'daki bir kanalda ve dünya genelinde izlenen bir dijital platformda yayınlanan La Casa de Papel dizisinin İspanyol oyuncusu yaptığı bir röportajda, Türk hayranlarına teşekkür etti.

Yıllarca İspanya'daki bir televizyon kanalında ve son 5 sezondur bir dijital platformda yayınlanan 'La Casa de Papel (Soygun)' dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan İspanyol Fernando Soto, bir Türk muhabiri ile yaptığı röportajda Türk halkına teşekkür etti. Dizide müfettiş yardımcısı Angel Rubio karakterini canlandıran 58 yaşındaki İspanyol oyuncu, Bartın Hakkında isimli internet haber sitesinin muhabiri Oğuzhan Köroğlu ile yaptığı röportajda, Türk hayranlarının yanı sıra kendisi ve diziyle ilgili sorulara da cevap verdi.

"Çok emek verdiğimiz bir dizi"

Küresel çapta rekor kırarak, 160 milyon kişi tarafından yaklaşık 1.3 milyon saat izlenmeye ulaşan dizinin sevilen oyuncularından olan Soto, dizinin dünya genelinde çok izlenmesiyle ilgili soruya şu cevabı verdi:

"Bu dizi çok emek verdiğimiz, işimizi önemsediğimiz ve çok çalıştığımız bir dizi. Ayrıca oyuncuların performansları ve senaryo da dizinin sevilmesinde etkili oldu. Dizinin başarısı set ekibinin, kamera arkasında çalışırken ekibin büyük gayreti olmasaydı, mümkün olmazdı. Mesela o karakteri Pedro Alonso gibi büyük bir aktör canlandırmakta ve oyunculuk performansı müthiş. Ve tabi ki etkileyici, çok yönlü bir karakter olduğundan sevilmesinde etkin rol oynamıştır."

"Çok şanslıyım"

Kendisinin de böyle bir dizide rol aldığı için şanslı olduğunu vurgulayan İspanyol oyuncu, "Dünyanın en çok izlenen dizilerinden birinin oyuncusu olmak beni çok şanslı hissettiriyor. Özellikle tüm dünyadaki insanların sevgisini hissedebilmek, sevdiğiniz şeyi yapabilmek gerçekten de bir ayrıcalık" dedi.

"İspanya dışında da şans bulmak isterim"

İspanya dışında daha çok şans bulmak istediğini de anlatan Soto, "Büyük hayalleri olan bir insan değilim. Günü yaşayan, anın tadını çıkaran biriyim. Kendisi ile barışık olmaya çalışan ve sevdiklerinin etrafında olmasını isteyen biriyim. Eğer bu soruya profesyonel anlamda cevap vermemi istiyorsanız, İspanya dışında daha çok oyunculuk fırsatını yakalamak isterim. Bir gün bir bakmışsınız dedektif Rachel'e aşık olmuşsunuzdur" dedi.

"Tepkiler harika"

Diziyi izleyenlerin tepkileriyle ilgili soruya ise Fernando Soto, "Dizi için tepkiler harika. Yolda yürürken dahi bir anda sizi durdurup, sevgiyle kutluyorlar. Ve sosyal medyadan insanlar bizi konuşmaya ve takip etmeye devam ediyorlar. Aldığımız tepkiler hep hayranlık ve sevgi dolu. Onlara çok teşekkür ediyorum" diye yanıt verdi.

Türk halkına mesaj

Son dönemlerde Türk ve İspanyol halkının yakınlaşmasının da hatırlatıldığı Soto, Türk halkına sevgilerini de göndererek, "Dünyanın daha iyi olmasını diliyor, dünyanın daha yaşanır bir yer olmasını temenni ederim. Türkiye'deki tüm hayranlarımıza teşekkür ederim. Türkiye'ye kucak dolusu sevgiler" dedi. Soto, Köroğlu'na kısa video göndererek röportaj için teşekkür etti

Muhabir Köroğlu ise röportajı hem dijital platform hem de oyuncu menajeri ile yaptığı 6 ay süren yazışmaların sonucunda yapabildiğini kaydetti.

Öte yandan, dizinin 6. sezon hazırlıklarının sürdüğü, yapılan çekimlerin tamamlanmasının ardından yayına girmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA
La Casa De PapelKültür SanatTelevizyonTürkiyeÜnlülerMagazinDünyaPapelMedyaSon Dakika

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