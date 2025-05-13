Ankara\'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İSRAİLLİ ŞARKICININ ANKARA KONSERİNİ BAKANLIK İPTAL ETTİ

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

YASMİN LEVY'DEN AÇIKLAMA VAR

Yasmin Levy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levy, Manisa doğumlu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'ye geleceğini söyledi. Levy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye. Nasılsın? Uzun zaman sonra yarın Türkiye'de sahne alacağım.

"BEN TÜRK'ÜM"

Ülkemin durumu nedeniyle bu kez pek hoş karşılanmadığımı biliyorum. Ama sevgimi paylaşmak için gelmeye karar verdim. Gösterilerimi iptal etmedim. Sağduyunun kazanmasına izin vermeliyiz. Dünyada her dinden tüm çocukları seviyorum. Ben politikacı değilim. Sadece sanatım ve kalbimle geliyorum ve biliyorsunuz ben Türküm.

"YARIN EVE DÖNÜYORUM"

Ailem Manisa ve İzmir'den. Babam Manisa doğumlu. Yarın eve dönüyorum. Herkesin duygularına ve aldığım yorumlara saygı duyuyorum. Ama gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum. Sizi seviyorum ve çok teşekkürler."