Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Geniş Video İzle

Ankara'da yarın vereceği konser iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Babasının Manisa doğumlu olduğunu hatırlatan Levy, "Biliyorsunuz ben Türküm. Türkiye'ye gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum." dedi.

13.05.2025 20:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrailli şarkıcı Yasmin Levy'nin Ankara'da vereceği konser ortalığı karıştırdı. Olayın öğrenilmesinin ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

İSRAİLLİ ŞARKICININ ANKARA KONSERİNİ BAKANLIK İPTAL ETTİ

Vatandaşlar 15 Mayıs'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Ankara Beşevler'deki MEB Şura Salonu'nda verilecek konserin iptal edilmesini istedi. Bakanlık, kiralama usulüyle verilen salonun kullanımına ilişkin takdir yetkisini kullanarak salon kiralamasını iptal etti.

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

YASMİN LEVY'DEN AÇIKLAMA VAR

Yasmin Levy, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Levy, Manisa doğumlu olduğunu hatırlatarak, Türkiye'ye geleceğini söyledi. Levy açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Merhaba Türkiye. Nasılsın? Uzun zaman sonra yarın Türkiye'de sahne alacağım.

"BEN TÜRK'ÜM"

Ülkemin durumu nedeniyle bu kez pek hoş karşılanmadığımı biliyorum. Ama sevgimi paylaşmak için gelmeye karar verdim. Gösterilerimi iptal etmedim. Sağduyunun kazanmasına izin vermeliyiz. Dünyada her dinden tüm çocukları seviyorum. Ben politikacı değilim. Sadece sanatım ve kalbimle geliyorum ve biliyorsunuz ben Türküm.

Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

"YARIN EVE DÖNÜYORUM"

Ailem Manisa ve İzmir'den. Babam Manisa doğumlu. Yarın eve dönüyorum. Herkesin duygularına ve aldığım yorumlara saygı duyuyorum. Ama gelmeye ve korkuya teslim olmamaya karar verdim. Savaşa karşı durmalı, barış için mücadele etmeliyiz. Bu yüzden yarın memleketim Türkiye'ye dönüyorum. Sizi seviyorum ve çok teşekkürler."

Ankara\'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Sosyal Medya, Yasmin Levy, Türkiye, Magazin, Manisa, Ankara, Güncel, Dünya, Medya, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Ali Fuat Seckin:
    Sen de suç yok seni oraya davet eden içimizdeki Kanı bozuklara sormak lazım ne yapmak istiyorsunuz 255 37 Yanıtla
  • Mehmet Cosar:
    Ne demek iptalllllllll 1200 tl verip bilet aldim olmazzzz bu ne ayip bisey 37 187 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Yahudi Türkler planı mı devrede şimdi de 148 38 Yanıtla
  • 9jh8ccw44v:
    ithalat/ihracat tam gaz devam konser iptal ?? 75 83 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    TÜRK olmadığını aynaya baktığında anlaması gerek.. Türkiyede doğan herkes Türk değil ki.. Kan bağı ırk bağı başka bişey aynı mahallede doğup büyüsede milliyeti aynı olan ancak yakın gelir ruhuna 94 38 Yanıtla
  • poyraz can:
    firavun kılıklı 84 34 Yanıtla
  • jgr5cdyhg6:
    isabet olur! 74 22 Yanıtla
  • 88939764:
    çok benzinleri çimento Demir mühimmat ve her türlü yedek parça gıda her şey maşallah buradan ithalat oluyor ihracat oluyor hem de kimin gönderdiği kimin götürdü de herkes biliyor ama ne hikmetse bir tane şarkıcı sanatçı gelmiş diye kıyamet kopuyor yazıklar olsun 36 50 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Hazar Türkleri Ortodoks Gagavuz Nogay sekelistan vs Türkleri var ,inançlarını Allah değerlendirir,biz Türk'üz inancı ne olursa olsun kanı Türk milletini seven her Türk kandasımiz kan kardesimizdir, dün seçim Türklük kaderdir... 30 37 Yanıtla
  • zeki69:
    Dostlarımız dedikleri kişiler dâvet etmiştir harika olmuştur sen git bu vatan toprakları müslüman Burası Türkiye???????? 36 22 Yanıtla
  • Bayram :
    Biyografisinde israilde doğduğu yaziyor, babasi ispanyadan osmanliya göcen yahudilerden. 38 5 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    devletin başı sizin adamınız ne diyelim ki 9 24 Yanıtla
  • Metehan Akıllı:
    defollll itrail köpeği seni dinleyen köpeklere slm olsun 8 7 Yanıtla
  • Mahmut özdemir:
    bizdenmiş gibi görünenler bize zarar verebilir bir allahın varsa onun rızası için bizden deyilsen bizdenmiş gibi yapma yok eğer gerçekden samimi isen sana kimse zarar veremez bu coğrafya ihaneti kaldıramıyor artık yeter. 9 4 Yanıtla
  • Ankara null:
    komedi yersennn 9 3 Yanıtla
  • 00260509is.:
    Defol git. 6 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balık Ayhan hayatını kaybetti Balık Ayhan hayatını kaybetti
İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti’nin Cumhur İttifakı’na katılma ihtimali yüksek AK Partili Şamil Tayyar: DEM Parti'nin Cumhur İttifakı'na katılma ihtimali yüksek
PKK’nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada İki kentte komisyon kurulacak PKK'nın feshi sonrası gözler ikinci aşamada! İki kentte komisyon kurulacak
DEM Parti MYK’sı süreci ele aldı: İmralı’yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek DEM Parti MYK'sı süreci ele aldı: İmralı'yı ziyaret edenlere yasal güvence talep edilecek
Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti Bülent Şakrak yeni ilişkisini paylaştı! Aralarındaki yaş farkı dikkat çekti
Akaryakıta çifte zam geliyor Akaryakıta çifte zam geliyor
25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı 25 ilde dolandırıcılık operasyonu: 41 kişi tutuklandı
Otomotiv devinde kriz büyüyor 10 bin kişi daha işten çıkarılacak Otomotiv devinde kriz büyüyor! 10 bin kişi daha işten çıkarılacak
Tonlarca altın satıldı Talep patlaması var Tonlarca altın satıldı! Talep patlaması var
Ebru Gündeş’in telif davasında karar çıktı Ebru Gündeş'in telif davasında karar çıktı

23:31
Trump’ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
Trump'ın yaptırımları kaldırma kararı, Suriyelileri sokaklara döktü
21:59
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 41 yıllık terör mücadelesinin maliyeti 2 trilyon dolar
20:52
İstanbul’da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
18:15
ABD Başkanı Trump: İstanbul’a Marco Rubio gidecek
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek
09:47
Kocaelispor’dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
Kocaelispor'dan ayrılan İsmet Taşdemir memleketinin takımını çalıştıracak
09:36
Şırnak’ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle “geçici özel güvenlik bölgesi“ ilan edildi
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
09:35
Toplaması tutku, kilosu 900 lira Altın bulan bu kadar sevinmiyor
Toplaması tutku, kilosu 900 lira! Altın bulan bu kadar sevinmiyor
09:27
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
Nebahat Çehre son görüntüsüyle yaşını unutturdu
09:24
Devlet Memurları Kanunu değişebilir Mobbing de gündemde
Devlet Memurları Kanunu değişebilir! Mobbing de gündemde
09:19
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
09:09
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
Kayıp kedisi için 15 bin lira ödül koydu: Bulamazsam eşim beni boşayacak
09:01
Sur cinayetleri davasında şok karar Ayşenur’un ailesi harekete geçti
Sur cinayetleri davasında şok karar! Ayşenur'un ailesi harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2025 01:25:33. #7.13#
SON DAKİKA: Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.