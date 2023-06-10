Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor - Son Dakika
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Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor

Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor

10.06.2023 17:14

Medya Ankara tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' ile Ankara'nın en prestijli ödülleri sahipleri ile buluşacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek tören ile 2022 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, medya çalışanları, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuşacak.

Medya Ankara Haber Portalı tarafından organize edilen 'Başkente Değer Ödülleri' ile Ankara'nın en prestijli ödülleri sahipleri ile buluşacak. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek tören ile 2022 yılında Ankara'da hizmetleri ve başarıları ile öne çıkan milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, idareciler, STK temsilcileri, sanatçılar, medya çalışanları, sporcular ve iş dünyasından isimler ödüllerine kavuşacak.

DEPREM BÖLGESİ İÇİN ÇALIŞAN İSİM VE KURUMLAR DA ÖDÜLLENDİRİLECEK

Geçtiğimiz yıl Mart ayında Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda ilki gerçekleşen tören bu yıl yaşanan deprem sebebiyle ertelenmişti. Medya Ankara'nın düzenlediği 'Başkente Değer Ödülleri' töreni Ankaralı olan kişilere veya Ankara'da hizmet veren kişi ve kurumlara yönelik olarak düzenlenirken bu yıl deprem nedeniyle bir kategori daha eklenilerek afet bölgesinde yaptığı etkin çalışmalarla öne çıkan kişi ve kurumlardan bazıları da ödüllendirilecek.

BAYRAM POLAT: KAR, KIŞ, SOĞUK DEMEDEN GELİŞMELERİ AKTARDIK

TRT Haber spikeri Işıl Açıkkar'ın sunacağı tören 13 Haziran 2023 tarihinde İvedik, Teknopark Ankara konferans salonunda gerçekleştirilecek. Medya Ankara Genel Yayın Yönetmeni Bayram Polat, "Medya Ankara 4 yıldır yerli ve milli çizgisiyle, Ankara'nın 25 ilçesi başta olmak üzere, hem Ankara hem de ülke gündemine dair haberler, videolar ve röportajlarla dijital yayıncılık alanında önemli bir yer edindi. Bugün Ankara'nın en çok takip edilen haber sitesi ve sosyal medya ağları konumuna ulaşarak, aylık 25 milyonu aşan erişim ile elde ettiğimiz başarıyı artırarak sürdürmek istiyoruz. 4 yıl boyunca doğru, hızlı ve tarafsız yaptığımız haberleri, gece gündüz, kar, kış, sıcak, soğuk demeden, ilçe ilçe, sokak sokak Ankara'daki tüm gelişmeleri ülke ile buluşturduk. Başkente Değer Ödülleri'nin sahiplerini de bizzat sahadaki gözlemelerimiz ile belirledik. Ankara'da binlerce başarı hikayesi var, ödül hak eden binlerce insanımız var. Bizler öne çıkan bazı isimlere naçizane bir ödül ile iltifat ederek başarıların ülkemiz adına devam etmesini, artmasını temenni ediyoruz. Sanatta, sporda, tarımda, turizmde, yatırımda başkent olan bir Ankara için yerli ve milli tavır ile yılmadan çalışmaya, değer üretenlere kıymet vermeye devam edeceğiz" dedi.

Ankara'nın en prestijli ödülleri sahiplerini buluyor
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Gereksiz bir ödül Cevap Yaz 0 3 Yayından Kaldır
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Afet Bölgesi, Ankara, Magazin, Güncel, Son Dakika

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