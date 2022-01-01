Anne olmaya gün sayan Seray Sever, kırmızı elbisesiyle hamilelik pozu verdi

Sunucu ve oyuncu Seray Sever, 2018 yılında sevgilisi Eray Sünbül ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten geçtiğimiz günlerde müjdeli haber geldi. Çift ikiz bebek bekliyor.

KARNI BURNUNDA FOTOĞRAFLARINI PAYLAŞTI

Anne-baba olmaya hazırlanan Sever ve Sünbül çiftinden sürpriz yılbaşı paylaşımı geldi. Sever, Instagram hesabından yayınladıkları gönderilerle 4 aylık hamile olduğunu doğrulamıştı. Daha önce, "Çocuk sahibi olmayı istiyorum. İlk defa bu duyguya sahibim" diyen ünlü oyuncu karnı burnunda ilk fotoğraflarını da paylaştı.

"BEREKETLİ BİR YIL OLSUN"

Yeni yılı ailesiyle kutlayan Sever, paylaştığı fotoğraflara, "Çifter çifter kısmetlerin geldiği, sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde bir 2022 olsun inşallah cümlemize." notunu düştü. Aralarında 10 yaş fark olan Seray Sever ile eşi Manda Yuvası filmi setinde tanışmış ve 2018'de Bodrum'da evlenmişti.