Müge Anlı'yı çıldırtan kefen parası kavgası! Öfkelenerek hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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Müge Anlı'yı çıldırtan kefen parası kavgası! Öfkelenerek hüngür hüngür ağladı

06.04.2023 16:01

Anne ve babasını trafik kazasında yaşamını yitiren 3 yaşındaki Arel'in alıkonulduğu iddiasını araştıran Müge Anlı, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Tarafların çocuğu umursamadan kefen parası yüzünden kavga etmesine öfkelenen Anlı, ağlayarak "Burada iki kişinin hayatı gitmiş 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış hala havlu konuşuyorsunuz. Küçük çocuk ortada kalmış siz kefen parası diyorsunuz. O çocuğa yazık, o çocuğun annesine yazık" diyerek isyan etti.

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkan Aydın ve Hamidiye çifti, anne ve babasını trafik kazasında kaybeden 3 yaşındaki torunlarının alıkonulduğunu söyleyerek yardım istedi. Tarafları canlı yayına çağıran Anlı, çocuk yerine eşyaların konuşulmasına tepki gösterdi.

DÜNÜRLER BİRBİRİNE GİRDİ

Kazanın ardından torunlarına bakan anneanne ve dede, 3 yaşındaki Arel'in ortadan kaybolduğunu söyleyerek dünürlerini suçladı. Dünürlerin de stüdyoya gelmesiyle taraflar arasında eşya kavgası çıktı. Yüzleşmenin yaşandığı canlı yayında aileye tepki gösteren erkek tarafından bir genç, "Kefen parasını niye ödemediniz? Siz niye ödeyemediniz. Kendi kızının parasını ödeyemedi" dedi. Yüzleşen dünürler, kefen parası yüzünden birbirine girince Müge Anlı çileden çıktı.

Canlı yayında kefen parası kavgası! Öfkeden deliye dönen Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu

MÜGE ANLI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Sinirlerine hakim olamayan ve gözyaşlarına hakim olamayan Müge Anlı, "Bu durumu bu kadar üzülen tek ben miyim? Gerçekten oturup hüngür hüngür ağlamak istiyorum. Siz nasıl insanların arkasından bunları konuşursunuz? Hiçbiriniz bu çocuğa bakmaya layık değilsiniz. 34 yaşında iki insan ölmüş, 3 yaşındaki çocukları annesiz babasız kalmış. Sen abinin kefen parasını ödememişsin. Bir de gelip burada konuşuyorsun. Pazarda 10 liralık havlunun burada iki kişinin hayatı gitmiş 3 yaşında güzeller güzeli bir çocuk kalmış hala havlu konuşuyorsunuz. Küçük çocuk ortada kalmış siz kefen parası diyorsunuz. O çocuğa yazık, o çocuğun annesine yazık" diyerek tepki gösterdi.

Canlı yayında kefen parası kavgası! Öfkeden deliye dönen Müge Anlı gözyaşlarına boğuldu
YORUMLAR (2)
  • Anazarbus : Osmaniye ve hatay tapu dairesi fazla mesai yapıp duruyor. Alım satım yok. Kimsesi kalmayan akrabağlarından kendine mal kaldı mı diye harıl harıl intikal yapılıyor Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
  • Aydın Özkan: para insanı insanlıktan eden en kötü şeylerden biridir Cevap Yaz 30 0 Yayından Kaldır
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Müge Anlı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Müge Anlı'yı çıldırtan kefen parası kavgası! Öfkelenerek hüngür hüngür ağladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Müge Anlı'yı çıldırtan kefen parası kavgası! Öfkelenerek hüngür hüngür ağladı - Son Dakika
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