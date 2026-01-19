"Annemsiz yaşayamazdım" diyen Estetik Cerrahı Cem Payaslı'dan çok özel itiraflar - Son Dakika
"Annemsiz yaşayamazdım" diyen Estetik Cerrahı Cem Payaslı'dan çok özel itiraflar

19.01.2026 17:15  Güncelleme: 17:18
Haber Bahane programında sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Estetik Cerrahı Cem Payaslı, çocukluğundan ailesiyle ilişkilerine, mesleki prensiplerinden özel hayatına kadar samimi açıklamalarda bulundu. Annesiyle kurduğu bağın hayatındaki en büyük dönüm noktası olduğunu anlatan Payaslı, estetik anlayışı ve sınırlarıyla ilgili de dikkat çeken sözler söyledi.

Estetik Cerrahı Cem Payaslı, Haber Bahane programında geçmişine, ailesine ve mesleğine dair bugüne kadar hiç anlatmadığı yönlerini izleyiciyle paylaştı. Disiplinli bir ailede büyüdüğünü söyleyen Payaslı, özellikle annesiyle olan bağına dair sözleriyle dikkat çekti.

"ANNEMSİZ YAŞAYAMAZDIM, BU BENİM HAYATIMDAKİ DÖNÜM NOKTASIDIR"

Payaslı, annesiyle ilişkisini hayatının merkezine koyduğunu belirterek, "Dünyada en çok annemi severim" dedi. Annesiyle yaşadığı duygusal bağı anlatan Payaslı, "Ben annemsiz yaşayamazdım, 2 sene önce annemle göbek bağımı kestim ve bu benim hayatımdaki dönüm noktasıdır" sözleriyle yaşadığı içsel dönüşümü anlattı. Çocukluğunda ev içi disiplinin çok katı olduğunu da vurguladı.

"BABAM ÇOK İYİ BİRBABAYDI AMA ÇOK ZOR BİR İNSANDI"

Ailesine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Cem Payaslı, babasıyla olan ilişkisini de samimiyetle anlattı. "Babam çok iyi bir babaydı ama çok zor bir insandı" diyen Payaslı, babasının annesine karşı haksızlık yaptığını düşündüğünü ifade etti. Aile içinde sevginin çoğu zaman sözle değil, mesafeyle gösterildiğini belirtti.

"ESTETİK YAPARKEN TANRI'YLA YARIŞMAMAK LAZIM"

Mesleki bakış açısını net çizgilerle anlatan Payaslı, estetik anlayışının yalnızca fiziksel müdahaleden ibaret olmadığını söyledi. "Benim amacım güzel burun, popo, meme yapmak değil, hastamın benden ne istediği" diyen Payaslı, sınırlarını şu sözlerle çizdi: "Estetik yaparken Tanrı'yla da çok yarışmamak lazım, daha iyi sonuç alacağım diye facia yaratmamak lazım."

24 saat son dakika haber yayını
