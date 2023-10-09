Annesi Cansu Tosun'un babasıyla yasak aşk yaşayan Serenay Sarıkaya'dan tek cümlelik yorum

Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan, oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun ile yasak aşk yaşamaya başladı. Yasak aşk iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırırken konuyla ilgili konuşmak istemeyen Sarıkaya "Benim bununla ilgili bir şey demem doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

"BİR ŞEY DEMEM DOĞRU OLMAZ"

Annesi hakkında konuşmak için davet ve galalara katılmadığı ileri sürülen Serenay Sarıkaya, bir mekan çıkışı basın mensuplarıyla karşılaşınca hızla uzaklaştı. Sarıkaya annesi hakkında sorulara "Benim bununla ilgili bir şey demem doğru olmaz" diyerek hızla aracına bindi.

NE OLDU?

Serenay Sarıkaya'nın annesi Umay Seyhan geçtiğimiz günlerde bir erkek arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi. Seyhan'ın görüntülendiği kişi oyuncu Cansu Tosun'un evli babası Kenan Tosun çıktı. Umay Seyhan ve Kenan Tosun'un eşi Serpil Tosun'un komşu olduğu ve yakın arkadaş oldukları ortaya çıktı Yasak aşk iddiasının ardından sessizliğini bozan Serpil Tosun, "Her şey doğru, konuşacak bir şey yok. Onları Allah'a havale ediyorum" diyerek yaşananları kabul etti. Babasının yasak aşkı hakkında konuşmaktan kaçınan Cansu Tosun, "Bu mesleği ben seçtim, bana benimle ilgili sorular sorabilirsiniz" diyerek yorum yapmamayı tercih etti.