"Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz - Son Dakika
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"Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz

04.04.2022 13:07

Selin Ciğerci, ikinci kez nikah masasına oturmaya hazırlandığı Gökhan Çıra'yı askerden lüks konvoyla gittiği iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Gökhan Çıra da sosyal medya hesabından iddiaları yalanladı. Selin Ciğerci görüntülerin ortaya çıkmasından sonra "Ne yapalım arabalarımızın markası böyle" demişti.

Selin Ciğerci ile ikinci kez evlilik kararı alan Gökhan Çıra'nın askerlik yaptığı birlikten konvoyla çıktığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, inceleme başlattı. Konuyla ilgili Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci'den de açıklama geldi.

GÖKHAN ÇIRA AYRIMCILIK İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'yı birlikten konvoyla aldığı söylenen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Ülkemizi seviyoruz, ayrıcalık beklemiyoruz

SELİN CİĞERCİ: ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ VE AYRIMCILIK BEKLEMİYORUZ

Selin Ciğerci ise evlilik kararı aldığı Çıra'ya destek olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Çıra beni birazcık seviyorsan lütfen kafana takma. Gökhan açıklama yapmış yapma dedim ama yapmış. Gerçekten daha nasıl iftiralar atılacak bilmiyorum. Bir de abisi astsubay ne kadar üzüldü abisi, anne ve babası. 'Yok ayrımcılık yapıldı, arabalarla içeri girdiler' ne kadar çirkin ne kadar yanlış, ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz, evimiz her şeyimiz belli. Varsa bizim bir yanlışımız kapımızı çalarlar. Bizim içimiz rahat lütfen şu iddialar üzerinden magazin yapmayın. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. İşimizi yapıp onca insana istihdam sağlayıp vergimizi kuruşu kuruşuna ödüyoruz."

Gökhan Çıra'yı birlikten konvoyla aldığı söylenen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Ülkemizi seviyoruz, ayrıcalık beklemiyoruz

MSB İNCELEME BAŞLATTI

Tepki çeken görüntülerin ardından MSB de harekete geçti. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Gökhan Çıra'yı birlikten konvoyla aldığı söylenen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Ülkemizi seviyoruz, ayrıcalık beklemiyoruz
Gökhan Çıra'yı birlikten konvoyla aldığı söylenen Selin Ciğerci sessizliğini bozdu: Ülkemizi seviyoruz, ayrıcalık beklemiyoruz
Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim Selin Ciğerci'nin eski eşi Gökhan Çıra'yı kışladan lüks araçlı konvoy ile çıkarttığı iddiası gündem oldu
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Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti Selin Ciğerci'nin Gökhan Çıra'yı kışladan lüks konvoyla çıkardığı iddia edildi! Güvenlik kaynakları harekete geçti Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim

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Son Dakika Magazin 'Arabalarımızın markası böyle' diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz - Son Dakika
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