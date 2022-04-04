"Arabalarımızın markası böyle" diyen Selin Ciğerci'den yeni 'konvoy' açıklaması: Ayrıcalıklı değiliz, ülkemizi seviyoruz - Son Dakika

Selin Ciğerci ile ikinci kez evlilik kararı alan Gökhan Çıra'nın askerlik yaptığı birlikten konvoyla çıktığı görüntüler magazin gündemine bomba gibi düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, inceleme başlattı. Konuyla ilgili Gökhan Çıra'dan sonra Selin Ciğerci'den de açıklama geldi.

GÖKHAN ÇIRA AYRIMCILIK İDDİASINI YALANLADI

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Çıra, "'Kışlada her vatan evladı eşittir' düsturuyla üslerimin talimatları dışına çıkmadım. Hakkımda söylenenlerin aksine süreç başladıktan sonra nükseden hastalığım nedeniyle hastaneye sevk edildim ancak bu da sanıldığı kadar kolay olmadı. Hatta hasta halimle eğitim alanına götürülüp orada bekletildiğim dahi oldu. Yemin töreni çok doğaldır ki herkes gibi benim de ailem geldi. Bazı özel statüdeki devrelerim gibi özel araçlarla değil benimle aynı durumdaki vatan evladı kardeşlerimle birlikte elimde bavulumla yürüyerek geldiğim tören alanına ailem de sivil araç giriş kapısından 2 araçla giriş yaptı" ifadelerini kullandı.

SELİN CİĞERCİ: ÜLKEMİZİ SEVİYORUZ VE AYRIMCILIK BEKLEMİYORUZ

Selin Ciğerci ise evlilik kararı aldığı Çıra'ya destek olduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Gökhan Çıra beni birazcık seviyorsan lütfen kafana takma. Gökhan açıklama yapmış yapma dedim ama yapmış. Gerçekten daha nasıl iftiralar atılacak bilmiyorum. Bir de abisi astsubay ne kadar üzüldü abisi, anne ve babası. 'Yok ayrımcılık yapıldı, arabalarla içeri girdiler' ne kadar çirkin ne kadar yanlış, ayıp. Ne yapmaya çalışıyorsunuz bilmiyorum ama bizim adresimiz, evimiz her şeyimiz belli. Varsa bizim bir yanlışımız kapımızı çalarlar. Bizim içimiz rahat lütfen şu iddialar üzerinden magazin yapmayın. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Kimseden bir ayrıcalık beklemiyoruz. İşimizi yapıp onca insana istihdam sağlayıp vergimizi kuruşu kuruşuna ödüyoruz."

MSB İNCELEME BAŞLATTI

Tepki çeken görüntülerin ardından MSB de harekete geçti. Güvenlik kaynakları konu hakkında yaptığı açıklamada, "Tezkeresini alan bir askerin Mamak'ta görev yaptığı kışladan araç konvoyuyla çıktığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine derhal inceleme başlatılmıştır. Her vatan evladının çok değerli ve eşit olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri bu tür bir davranışın kabul edilmesi asla mümkün değildir. Kuralların ve disiplinin bozulmasına asla müsaade edilmeyen TSK da buna aykırı davranışta bulunanlarla ilgili derhal gereği yapılacaktır" ifadelerini kullandı.