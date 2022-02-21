Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

2 AYDA 14 KİLO VERDİ

Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diğer yandan Arda Kural'ın yeniden eski günlerine dönmesi ve eski parlak günlerine kavuşması, sosyal medyada da hayli ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Arda Kural hakkındaki iyi niyetlerini dile getirdi.

İşte Kural hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları:

- Sanki kendi öz kardeşim rahatsızlığını yenmişte, eski haline dönmüş gibi sevindirdi bu fotoğraf beni. Arda Kural sen cansın.

- Arda Kural eski haline dönmüş şimdi Leonardo DiCaprio düsünsün.

- Dizilerde başrol olmaya geliyor Arda Kural.

- Depresyondan şöyle çıkabilmek... Arda Kural efsanesi geri gelmiş hoş gelmiş.

- Nazar değmişti zaten bu yakışıklılığa başka açıklaması yok.

- Arda Kural Tarkan'ın Geççek şarkısını mı dinledi ne yaptı?

- Arda Kural piyasaya dönmüş kendini yakışıklı sananları pistten alalım.