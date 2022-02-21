Üye Girişi
Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

21.02.2022 16:38
Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu

Bir dönemin en çok aranan oyuncusu olan Arda Kural'ın paylaştığı fotoğraf sosyal medyanın gündemine oturdu. Yaşadığı psikolojik sorunların ardından eski parlak günlerine geri dönüş sinyali veren Kural'la ilgili sosyal medya kullanıcıları "Arda Kural Tarkan'ın Geççek şarkısını mı dinledi ne yaptı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Bir dönem psikolojik sorunlar yaşayan ve sıkıntılı günleri atlatan ünlü oyuncu Arda Kural, ekranlara yeniden dönmek için çalışıyor. Sıkı bir diyete başlayan Kural, 2 ayda 14 kilo verdi.

ESKİ GÜNLERİNE DÖNMEYE ÇALIŞIYOR

Geçtiğimiz aylarda kariyeri ve özel hayatıyla yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Arda Kural, eski günlerine dönmeye çalışıyor. Psikoz teşhisi konulmasının ardından uzun yıllar hastalıkla mücadele eden Kural, 20 gün de Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi görmüştü.

2 AYDA 14 KİLO VERDİ

Zorlu günleri atlatan 40 yaşındaki oyuncu, 2 ayda 14 kilo verdi. Kural, "Eski Arda olabilmek için elimden geleni yapıyorum. Sosyal medyada gelen mesajlar en büyük motivasyonum" dedi.

Arda Kural eski parlak günlerine dönüş sinyali verdi, iltifatlar havada uçuşuyor

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Diğer yandan Arda Kural'ın yeniden eski günlerine dönmesi ve eski parlak günlerine kavuşması, sosyal medyada da hayli ilgi gördü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, konuyla ilgili paylaşımda bulunarak Arda Kural hakkındaki iyi niyetlerini dile getirdi.

İşte Kural hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların bazıları:

- Sanki kendi öz kardeşim rahatsızlığını yenmişte, eski haline dönmüş gibi sevindirdi bu fotoğraf beni. Arda Kural sen cansın.

- Arda Kural eski haline dönmüş şimdi Leonardo DiCaprio düsünsün.

- Dizilerde başrol olmaya geliyor Arda Kural.

- Depresyondan şöyle çıkabilmek... Arda Kural efsanesi geri gelmiş hoş gelmiş.

- Nazar değmişti zaten bu yakışıklılığa başka açıklaması yok.

- Arda Kural Tarkan'ın Geççek şarkısını mı dinledi ne yaptı?

- Arda Kural piyasaya dönmüş kendini yakışıklı sananları pistten alalım.

YORUMLAR
500
Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu Tarkan'ın yeni şarkısı tartışma yarattı Tarkan'ın yeni şarkısı tartışma yarattı Cemal Enginyurt'tan 'Geççek' mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız

Arda Kural, Tarkan, Geççek, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika Magazin


Son Dakika Haberleri
16:38 Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu
16:38 Diego Rossi, Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzaladı!
16:37 Berdan Mardini'nin sevgilisi Instagram'da fotoğraflarıyla mest ediyor!
16:20 Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Gençliğimi bıraktım Sofya'da dediği Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
16:19 Ardahan'da doğdu, sadece ilkokulu okuyabildi! Dünya onu dönüştürdüğü otomobillerle tanıdı: İşte Malkoç'un okuduğu ahırdan bozma okul!
16:16 Mesut Özil'den Arda Güler'e övgü: Geleceğin 10 numarası! Alex: Brezilya'dan izliyorum!
16:08 Özcan Deniz hakkında bomba iddia! Yeni aşkı Samar Dadgar ile evlenmeden önce sevgiliymiş
15:59 Son Dakika: Ukrayna'ya bağlı silahlı araçlar imha edildi! 5 kişi öldürüldü
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 16:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Arda Kural'dan müthiş değişim! Eski günlere dönüş sinyali verdi, sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement