'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali - Son Dakika
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'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali

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Gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler'de canlandırdığı 'İbo' karakteri ile tanınan oyuncu Fırat Çöloğlu, yıllar sonra ortaya çıktı. Çöloğlu'nun son haline sosyal medyada "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.

20.12.2024 07:41  Güncelleme: 08:15
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6 sezon sürerek Türk dizileri arasında unutulmazlar arasına giren gençlik dizisi 'Arka Sıradakiler'de 'İbo' karakterini canlandıran Fırat Çöloğlu yıllar sonra ortaya çıktı.

Uzun zamandır ortalıkta görünmeyen Çöloğlu, muhabirlere açıklamalarda bulundu. Kendisini geliştirmek için yurt dışına gittiğini, sonrasında Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Çöloğlu'nun son hali ise sosyal medyada gündem oldu. Bazı kullanıcılar tarafından "Yolda görsek tanımayız" yorumları yapıldı.

'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali

FIRAT ÇÖLOĞLU KİMDİR?

Fırat Çöloğlu, 1986 İstanbul doğumlu oyuncu. Arka Sıradakiler dizisindeki İbo karakterini canlandırmasıyla tanındı. Buna rağmen 1998 yılından bu yana çeşitli dizilerde rol almıştır. 12 yaşında iken Gurbetçiler dizisinde rol alan Fırat Çöloğlu ardından sırasıyla Hayat Bağları, Tatlı Hayat, Berivan, Hayat Bilgisi, Çocuklar Ne Olacak ve İki Aile dizilerinde rol aldı. İki Aile dizisinde Eralp, Berivan'da ise Hakan karakterini canlandırmıştır. Bunların dışında kısa rollerde de oynadı. 2001 yılında Tatlı Hayat dizisinde bir bölümde görev almıştı. 2012'den bu yana tiyatroyla ilgilenen Çöloğlu, İstanbul Komedi Tiyatrosu bünyesinde çeşitli oyunlarda rol aldı. Çöloğlu, yönetmen Şenol Sönmez ve oyuncu Paşhan Yılmazel'in akrabasıdır.

\'Arka Sıradakiler\'in \'İbo\'su Fırat Çöloğlu\'nun son hali

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Son Dakika Magazin 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Bilgehan Göktürk:
    Sabah sabah başka haber bulamadınız mı ?Habermi şimdi bu?Bizde hep merak ederdik bu adamın son halini... 34 1 Yanıtla
  • Efruz Bozkurt:
    haberin boş olması bi yana, haberi haber yapan bilgi de yok. hani adamın son hali? 25 0 Yanıtla
  • Sadri Tunca:
    Yav bizene sabahın köründe haber okumak için giriyoruz bu platforma haber değeri nerde bunun . 9 0 Yanıtla
  • Himmet Aksoy:
    habere bak, haber boş hadi eyvallah yaptın haberle videonun alakası yok. 4 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    memleket İbo'nun tipini merak ediyor 3 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Harbiden yolda görsek tanımayız valla..çünkü göremeyiz :)) 2 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    son hali%+*-/,bu 1 0 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    editörden yazarına hepinize selam olsun .. annelerimizin ellerinden öperim 1 0 Yanıtla
  • MEZARCI BS:
    çok meraklıydık sanki bir de foto olsa anlıcam ??zaman kaybı…. 1 0 Yanıtla
  • Ahmet Türkgeldi:
    iyice saçmaladiniz 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 'Arka Sıradakiler'in 'İbo'su Fırat Çöloğlu'nun son hali - Son Dakika
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