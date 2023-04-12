Arka Sokaklar'da 17 yıl birlikte mesai harcadığı Şevket Çoruh'u televizyonda gören Özgür Ozan, ekranı öptü - Son Dakika
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Arka Sokaklar'da 17 yıl birlikte mesai harcadığı Şevket Çoruh'u televizyonda gören Özgür Ozan, ekranı öptü

12.04.2023 09:47

17 sene Arka Sokaklar dizisinde boy gösteren Şevket Çoruh, geçtiğimiz sezon kadrodan ayrıldı ve Tetikçinin Oğlu dizisinin başrol oyuncusu oldu. Dün akşam ilk bölümüyle ekrana gelen dizideki arkadaşını gören Özgür Ozan ise ekranı öperek, "Başka türlü görüşemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ani bir kararla Arka Sokaklar dizisini bırakan Şevket Çoruh, FOX TV'de yayınlanmaya başlayan Tetikçinin Oğlu'nun başrolü oldu. Timuçin Esen, Sezin Akbaşoğulları, Genzo Özak, Serhat Kılıç, Bahar Şahin ve Baran Can Eraslan'ın kadrosunda yer aldığı dizi, dün akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Arka Sokaklar'da 17 yıl boyunca birlikte rol aldığı Şevket Çoruh'u ekranda gören Özgür Ozan ise sessiz kalamadı.

EKRANI ÖPTÜ

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan Tetikçinin Oğlu'nun ilk bölümünü izleyince resmen ekranı öptü. Ozan ekranda arkadaşı Çoruh'u görünce ekranı öpüp "Başka türlü görüşemiyoruz" dedi. ünlü oyuncunun diziden bir sahneyi paylaşmasına sessiz kalmayan Çoruh ise "Sağ ol Çobanspor" diyerek Ozan'ın Arka Sokaklar dizisindeki rolüne gönderme yaptı.

Özgür Ozan ve Şevket Çoruh uzun yıllardır dizi çekiminin yanı sıra sık sık bir araya gelerek zaman geçiriyor.

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17 yıllık partneri Şevket Çoruh'u televizyonda gören Özgür Ozan, ekranı öptü 17 yıllık partneri Şevket Çoruh'u televizyonda gören Özgür Ozan, ekranı öptü

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Son Dakika Magazin Arka Sokaklar'da 17 yıl birlikte mesai harcadığı Şevket Çoruh'u televizyonda gören Özgür Ozan, ekranı öptü - Son Dakika


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