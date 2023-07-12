"Faşist" paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi - Son Dakika
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"Faşist" paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi

12.07.2023 15:19

Canı sıkıldığı için ormanları yaktığını söyleyen kişiyi eleştirirken "Faşist" diyen Armağan Çağlayan bir takipçisiyle kavgaya tutuştu. Kendisine "Geri zekalı" diyerek hakaret eden takipçisine dava açacağını belirten Çağlayan, "Yalvarmak yok uzlaşalım diye! Yalvarırsanız videoya çekip buraya atacağım" ifadelerini kullandı.

Armağan Çağlayan Bursa'da sıkıldığını söyleyerek ormanda yangın çıkaran kişiye tişörtünün üzerinden yazı üzerinden tepki gösteren Armağan Çağlayan "Tişört 'milliyetçi ve faşist' ama canı sıkılınca ülkenin ormanını yakar" dedi. Çağlayan'ın "Faşist" demesine sinirlenen bir takipçisi ise "Tişörtte 'Türk' yazıyor. Bence sen geri zekalısın" deyince ikili arasında tartışma çıktı.

"KİMSİN SEN BENİ TEHDİT EDİYORSUN?"

Çağlayan'ın üzerinde "Türk" yazılı tişört giyen kişiye "Faşist" demesine sinirlenen bir kullanıcı "Tişört milliyetçi ve faşist mi? Neden? Türk yazdığı için mi? Bence sen geri zekalısın" dedi. Takipçisini yorumuna sinirlenen Çağlayan ise "Bakalım uzlaşma savcısının karşısına çıkınca da aynı cümleyi söyleyebilecek misiniz?" karşılığını verdi. Kullanıcı ise Çağlayan'a "Sen önce faşist dediğin insan için hesap vereceksin. Sana bu hakkı kim verdi? Ağzın var diye önüne gelene 'faşist' diyeceksin sonra da beni hukukla tehdit edeceksin? Kimsin sen beni tehdit ediyorsun? Git istediği yere ver dilekçeni. O anda karşımda ol. O lafların hepsini yüzüne söyleyeceğim" diyerek karşılık verdi.

'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi

"YALVARIRSANIZ VİDEO ÇEKİP BURAYA ATACAĞIM"

Armağan Çağlayan ise takipçisinin şikayetçi olacağını söyleyerek "Uzlaşma savcısının karşısında önünü ilikleyip duracaksın" diyerek tepki gösterdi. Çağlayan'ın sözlerine karşılık veren kullanıcı ise "Hoşt. Ön ilikleyecekmişim. Sen kimsin de ben senin önünde ön ilikleyecekmişim?" dedi. Ünlü ismin "Tanışacağız, savcının karşısında önünüz ilikliyken" sözleri karşısında sinirlen kullanıcı sözlerine şöyle devam etti: "Tanışalım canım zevkle bu lafları yüzüne söyleyeceğim. Gerdir de gel ama o buruşuk yüzünü çekemem. Benimle tanışmak istiyormuş. O halde tanışacağız. Tişörtünde 'Türk' yazan birine 'Faşist' diyecek ve tüm gücü kendinde bulacak, ben de savcı önünde önümü ilikleyecekmişim. Herhalde beni daha önce tanıştıklarıyla karşılaştırdı." Sözler karşısında sinirlenen Armağan Çağlayan "Ama yalvarmak yok 'uzlaşalım' diye! Yalvarırsanız videoya çekip buraya atacağım, görüşeceğiz" dedi.

'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
'Faşist' paylaşımı ortalığı karıştırdı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle birbirine girdi
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Armağan Çağlayan, Twitter, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Faşist' paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Faşist" paylaşımı tartışma çıkardı! Armağan Çağlayan, takipçisiyle ağız dalaşına girdi - Son Dakika
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