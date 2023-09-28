Arzu Alara bebeğin 40\'ı çıktı! Sabancı Yalısı\'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı

2021 yılında Arzu- Ömer Sabancı çiftinin yalısında görkemli bir düğünle evlenen Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, ağustos ayında ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına aldı. 40'ı çıkan Arzu Alara bebek için dün Arzu-Ömer Sabancı yalısında mevlit okutuldu. Sosyetenin akın ettiği mevlitte anne ve babaanne şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

"ARZU ALARA'MIZ 40 GÜNLÜK OLDU, DUALARIMIZLA KUTLADIK"

40 günlük olan bebek için dün yalının bahçesine özel bir dekorasyonla mevlit okutuldu. Torun heyecanı yaşayan Arzu Sabancı, mevlitten yaptığı paylaşıma "Arzu Alara'mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık" notunu düştü. Soytenin akın ettiği mevlitte anne Nazlı Sabancı ile babaanne Arzu Sabancı toz pembe kıyafetler tercih etti. Toz pembe hazırlanan konseptte çiçekler ve peluş oyuncaklar dikkat çekti.

İşte Arzu Alara Sabancı'nın 40 mevlitinden kareler...