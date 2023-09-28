Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı - Son Dakika

Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı

Arzu Alara bebeğin 40\'ı çıktı! Sabancı Yalısı\'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Son Güncelleme: 28.09.2023 11:28

Ağustos ayında ilk bebeği Arzu Alara'yı kucaklarına alan Hacı ve Nazlı Sabancı çifti, kızlarının 40'ı çıkınca Sabancı Yalısı'nda mevlit okuttu.

2021 yılında Arzu- Ömer Sabancı çiftinin yalısında görkemli bir düğünle evlenen Nazlı Sabancı ve Hacı Sabancı, ağustos ayında ilk bebekleri Arzu Alara'yı kucağına aldı. 40'ı çıkan Arzu Alara bebek için dün Arzu-Ömer Sabancı yalısında mevlit okutuldu. Sosyetenin akın ettiği mevlitte anne ve babaanne şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

"ARZU ALARA'MIZ 40 GÜNLÜK OLDU, DUALARIMIZLA KUTLADIK"

40 günlük olan bebek için dün yalının bahçesine özel bir dekorasyonla mevlit okutuldu. Torun heyecanı yaşayan Arzu Sabancı, mevlitten yaptığı paylaşıma "Arzu Alara'mız 40 günlük oldu. Dualarımızla kutladık" notunu düştü. Soytenin akın ettiği mevlitte anne Nazlı Sabancı ile babaanne Arzu Sabancı toz pembe kıyafetler tercih etti. Toz pembe hazırlanan konseptte çiçekler ve peluş oyuncaklar dikkat çekti.

İşte Arzu Alara Sabancı'nın 40 mevlitinden kareler...

Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı
Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı

Nazlı Sabancı, Hacı Sabancı, Ömer Sabancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı - Son Dakika


Son Dakika
13:54 Çebi, Adana Demir maçının önüne geçen Şenol Güneş-Salih Uçan gerilimi için sessizliğini bozdu
13:50 Bergen filmi sansürlenerek yayınlandı, başrol Farah Zeynep Abdullah tepkilerin ardından seyirciden özür diledi
13:23 Meclis 1 Ekim'de açılıyor! Torba yasa ve yeni anayasa çalışmalarına öncelik verilecek
13:16 Ahmet Nur Çebi'ye ''Süper Lig'e play-off gelsin mi?'' diye soruldu! Cevap kimseye sürpriz
13:14 Serenay Sarıkaya'nın annesi ve Cansu Tosun'un babası yasak aşk yaşıyor! Aldatılan eş konuştu: Her şey doğru
12:59 Karabük'ün Eflani ilçesinde psikolojik tedavi gören bir kişi anne ve babasını bıçaklayarak yaraladı
12:47 İmamoğlu'na ilçe başkanına gösterdiği tepki soruldu: Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor
12:34 Müebbet hapis cezası alan FETÖ'cü albay Şaban Demiraslan saklandığı evde yakalandı
12:19 Anayasa Mahkemesi ek MTV'nin iptal başvurusunu reddetti
12:15 Atatürk'ün fotoğrafıyla skandal hareketler yapan gencin 3 yıla kadar hapsi istendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2023 14:26:22. #1.13#
SON DAKİKA: Arzu Alara bebeğin 40'ı çıktı! Sabancı Yalısı'ndaki mevlitte kıyafetler ve dekorasyon göz kamaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement