Aşk iddialarını yalanlayan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye'de sarmaş dolaş görüntülendi

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz'un bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. Haklarındaki aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan ikilinin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerindeki görüntüleri dikkat çekti.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİLER

Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi. Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti. Dün çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Boz'un "Özledim" şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu. Şarkıcı ve oyuncunun, "Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar" sözlerini birbirine bakarak söylemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı.