Aşk iddialarını yalanlayan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye'de sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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Aşk iddialarını yalanlayan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye'de sarmaş dolaş görüntülendi

26.12.2022 08:18

Bir süredir aşk yaşadıklarına dair iddialarla gündeme gelen ancak bunları kesin bir dille yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un O Ses Türkiye Yılbaşı çekimlerinde sarmaş dolaş görüntülendiği anlar ortaya çıktı. İkilinin göz göze gelip şarkı söylemesi dikkat çekti.

Güzel oyuncu Ayça Ayşin Turan ile şarkıcı Murat Boz'un bir süredir birlikte olduğu iddia edildi. Haklarındaki aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan ikilinin O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimlerindeki görüntüleri dikkat çekti.

GÖZLERİNİN İÇİNE BAKARAK ŞARKI SÖYLEDİLER

Turan, yılbaşı gecesi TV8'de ekrana gelecek O Ses Türkiye Yılbaşı programı için şarkı söyledi. Turan'ın adı sık sık anıldığı Boz'un jüri üyesi olması halinde gündem olmamak için katılmayacağı da söylenmişti. Dün çekilen programda Turan ile Boz'un birbirilerine bakarak şarkı söylemesi dikkat çekti. Boz'un "Özledim" şarkısını birbirlerine bakarak söyleyen ikilinin, bu anları gündem oldu. Şarkıcı ve oyuncunun, "Yaz gelir içimi sarar aynı telaşlar. Kim bilir belki de bir aşk başlar" sözlerini birbirine bakarak söylemesi, hayranlarını da heyecanlandırdı.

Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un Romantik Anları
Aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye çekimlerinde sarmaş dolaş görüntülendi
Aşk iddiasını her fırsatta yalanlayan Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye çekimlerinde sarmaş dolaş görüntülendi
Kaynak: Snob Magazin
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Son Dakika Magazin Aşk iddialarını yalanlayan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye'de sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aşk iddialarını yalanlayan Murat Boz ile Ayça Ayşin Turan, O Ses Türkiye'de sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika
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