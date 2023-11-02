Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi

Sosyal medya platformu TikTok'ta Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel konuşuluyor. Görel'e Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı yayında takipçileri tarafından 1 milyon TL bağış geldi.
Yayın esnasında bağış kadar yayına yapılan yorumlarda gündem oldu. Yayına yapılan yorumlarda, "Atam, ağlıyorum, aynısı" yorumları yapıldı.
Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var.
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