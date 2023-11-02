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Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi - Son Dakika

Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi

Son Güncelleme: 02.11.2023 17:14

Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, Cumhuriyet Bayramı'nda TikTok platformu üzerinden açtığı yayında 2 saat içerisinde 1 milyon TL kazandı.

Sosyal medya platformu TikTok'ta Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel konuşuluyor. Görel'e Cumhuriyet Bayramı'nda yaptığı yayında takipçileri tarafından 1 milyon TL bağış geldi.

YORUMLAR DA DİKAKT ÇEKTİ

Yayın esnasında bağış kadar yayına yapılan yorumlarda gündem oldu. Yayına yapılan yorumlarda, "Atam, ağlıyorum, aynısı" yorumları yapıldı.

Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınında 1 milyon lira kazandı

SERDAR GÖREL KİMDİR?

Bu sıralar Tiktok platformunda yayın açtığını gördüğümüz Görel, Atatürk'e benzerliğiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda oyunculuk yapan Görel, bir sürü projede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırdı. Rol aldığı projelerin içerisinde Savunma Sanayisinin Dehaları ve BÖRÜ'de var.

Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınında 1 milyon lira kazandı
Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınında 1 milyon lira kazandı
Atatürk'e benzerliği ile dikkat çeken oyuncu Serdar Görel, TikTok'ta yaptığı 29 Ekim yayınında 1 milyon lira kazandı

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'e benzerliği sayesinde saatler içinde 1 milyon TL'yi cebe indirdi - Son Dakika
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