Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi - Son Dakika
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Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi

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Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Avrupa Yakası'nın yeniden yayınlanacağı söylentisi sevenlerini heyecanlandırdı. Aldığı yorumlardan sonra açıklama yapan Gülse Birsel ise dizinin yeniden çekilmeyeceğini söyledi.

09.04.2024 08:37  Güncelleme: 08:56
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Gülse Birsel'in tyazıp oynadığı, kadrosunda Gazanfer Özcan, Engin Günaydın, Ata Demirer, Hümeyra, Binnur Kaya ile Hasibe Eren gibi birçok ismin yer aldığı Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Kısa sürede gündem olan iddiaya Gülse Birsel'den cevap gecikmedi. X hesabından yaptığı paylaşımda söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Birsel, "'Avrupa Yakası geri dönüyor' haberi palavra. Haberi uyduran bir de karakterler boşanmış mı, çocukları var mı, hangi oyuncular olacak, ne zaman sete giriyoruz filan uzuun uzun sallamış. Sabahtan beri sevinçle arayan eşe dosta yaşattığım hayal kırıklığı için özür dilerim" dedi.

Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel\'den yalanlama geldi

Gülse Birsel, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi - Son Dakika

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