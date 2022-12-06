3 ay önce yeni bir aşka yelken açan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ayrıldı

Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. 3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikili, ayrılık kararı aldığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

KISKANÇLIK KRİZ ÇIKARDI

2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Pınar Deniz

SEVGİLİSİNİN DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu. Son olarak Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşarak Deniz'in doğum gününü kutlayan yakışıklı oyuncu "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.