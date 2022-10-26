Şarkıcı Hadise, kulisteki bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika
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Şarkıcı Hadise, kulisteki bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı

26.10.2022 13:41

Yoğun konser ve iş maratonuna devam eden şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından kulisinde çektiği bornozlu fotoğraflarını paylaştı.

Nisan ayında gözlerden uzak bir şekilde evlendiği Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşanan şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından eğlenceli paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan ve doğum günü pastasıyla verdiği pozları paylaşan şarkıcı, bu sefer de kulisteki hallerini yayınladı.

BORNOZLU POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 14 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, kulisinde bornozlu şekilde hazırlandığı anları paylaştı. Kırmızı ruj ve koyu renkteki göz makyajıyla dikkat çeken Hadise, dilini çıkartarak verdiği pozu da yayınladı. Hadise'nin paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Zor günleri geride bırakan Hadise, bornozlu pozlarını paylaştı
Zor günleri geride bırakan Hadise, bornozlu pozlarını paylaştı
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Instagram, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şarkıcı Hadise, kulisteki bornozlu pozlarını takipçileriyle paylaştı - Son Dakika


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