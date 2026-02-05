Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal\'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel\'e mi benzemek istedi?
05.02.2026 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kısmetse Olur yarışmasıyla tanınan Aybüke Çangal'ın ünlü oyuncu Hande Erçel'e benzemek için bir servet harcadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Yıllar içinde görünümünde yaptığı köklü değişikliklerle dikkat çeken Çangal'ın, estetik operasyonlara milyonlar harcadığı öne sürülürken, sosyal medya kullanıcıları "hiç benzememiş" diyerek değişikliklerin başarısız olduğunu vurguladı.

Bir dönem katıldığı yarışma programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal, son dönemde geçirdiği büyük değişimle magazin gündeminin merkezine oturdu. Çangal'ın, ünlü oyuncu Hande Erçel'e benzemek için ciddi bir maddi harcama yaptığı iddiası sosyal medyada tartışma yarattı.

YARIŞMADAN FENOMENLİĞE UZANAN YOL

Adını Kısmetse Olur adlı yarışma programıyla duyuran Aybüke Çangal, yarışma sonrası sosyal medyaya yönelerek geniş bir takipçi kitlesi edindi. Zaman içinde tarzı, imajı ve paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen, özel hayatına dair açıklamalarıyla da sık sık gündeme geldi.

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?
Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?

YÜZ HATLARINDAKİ DEĞİŞİM DİKKAT ÇEKTİ

Son paylaşımlarında yüz hatlarındaki belirgin değişim gözlerden kaçmayan Çangal'ın bu dönüşümü, sosyal medya kullanıcılarının da yoğun yorum yaptığı bir konu haline geldi. Özellikle estetik operasyon iddiaları, tartışmaların fitilini ateşledi.

Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi?

"BENZEMEK İÇİN 10 MİLYON HARCADI" İDDİASI

Sosyal medyada Aybüke Çangal'ın, Hande Erçel'e benzemek amacıyla estetik operasyonlara yaklaşık 10 milyon lira harcadığı öne sürüldü. Bu iddia kısa sürede magazin kulislerinde geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Bazı kullanıcılar Çangal'ın yeni görünümünün Hande Erçel'i andırdığını savunurken, çok sayıda kişi ise bu benzerliğe karşı çıktı.

"Hiç benzemiyor", "Alakası yok", "Bambaşka biri olmuş" gibi yorumlar sosyal medyada dikkat çekti.

Sosyal Medya, Magazin, Ünlüler, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Alper Elma Alper Elma:
    bunlarda gerçekten akıl yok 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu “Evim“ dediği mezarlıktan çıkmıyor 7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor
Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti Cami hoparlöründen yükselen ses mahalleliyi şoke etti
Libya’nın devrik lideri Kaddafi’nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü Libya'nın devrik lideri Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi öldürüldü
Panathinaikos, Real Madrid’i son saniyede yıktı Panathinaikos, Real Madrid'i son saniyede yıktı
ABD İran’ın talebini kabul etti Cuma günkü görüşme Umman’da yapılacak ABD İran'ın talebini kabul etti! Cuma günkü görüşme Umman'da yapılacak
Trump’tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı Trump'tan yeni Epstein açıklaması: Masum olduğum ortaya çıktı
Kraliyet ailesinde Epstein depremi Saraydan kapı dışarı ettiler Kraliyet ailesinde Epstein depremi! Saraydan kapı dışarı ettiler
Trump’ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin Trump'ı küplere bindiren soru: Sen en kötü muhabirsin

23:27
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
Okan Buruk, anlaşma sağlanan oyuncuyu duyurdu
22:58
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
İran ile ABD arasındaki müzakerelerin yeri ve tarihi belli oldu
22:50
N’Golo Kante İstanbul’a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
N'Golo Kante İstanbul'a geldi, Fenerbahçe taraftarı havalimanını yaktı
22:45
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen’in avukatı aynı kişi çıktı
Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
22:41
Asansöre biner binmez balonlar patladı
Asansöre biner binmez balonlar patladı
22:26
Galatasaray kupada 3’te 3 yaptı
Galatasaray kupada 3'te 3 yaptı
22:15
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
ABD Başkanı Trump: Hamaney şu anda çok endişelenmeli
21:50
’Adanalı’nın Pınar’ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
'Adanalı'nın Pınar'ı son haliyle görenlerin ağzını açık bıraktı
21:15
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
20:50
Suriye’de ABD’den DEAŞ’a 5 operasyon
Suriye'de ABD'den DEAŞ'a 5 operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 01:54:26. #7.11#
SON DAKİKA: Sosyal medya fenomeni Aybüke Çangal'ın değişimi gündem oldu, Hande Erçel'e mi benzemek istedi? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.