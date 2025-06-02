Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, uzun zaman sonra paylaşım yaptı. Sevgilisi Furkan Andıç'la tatil pozlarını paylaşan Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.
"Boykot" paylaşımının ardından TRT'deki Teşkilat dizisinden gönderilen ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan uzun zamandır ses seda yoktu. Pusat, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gittiği tatilden pozlarını paylaştı.
Pusat ve Andıç'ın neşeli halleri dikkat çekti. Ayrıca Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.
Son Dakika › Magazin › Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti - Son Dakika
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