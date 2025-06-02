Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti - Son Dakika
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Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Aybüke Pusat\'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
02.06.2025 23:51
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"Boykot" paylaşımı nedeniyle TRT'deki Teşkilat dizisinden çıkarıldıktan sonra sessizliğe gömülen ünlü oyuncu Aybüke Pusat, uzun zaman sonra sevgilisi Furkan Andıç'la tatil pozlarını paylaştı. İkilinin neşeli hallerinin yanı sıra Pusat'ın yeni imajı da dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Aybüke Pusat, uzun zaman sonra paylaşım yaptı. Sevgilisi Furkan Andıç'la tatil pozlarını paylaşan Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

AYBÜKE PUSAT, SEVGİLİSİYLE TATİLE ÇIKTI

"Boykot" paylaşımının ardından TRT'deki Teşkilat dizisinden gönderilen ünlü oyuncu Aybüke Pusat'tan uzun zamandır ses seda yoktu. Pusat, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Furkan Andıç ile gittiği tatilden pozlarını paylaştı.

SAÇLARINI KISA KESTİRDİ

Pusat ve Andıç'ın neşeli halleri dikkat çekti. Ayrıca Pusat'ın saçlarını kısa kestirdiği görüldü.

Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti
Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

Furkan Andıç, Aybüke Pusat, Televizyon, Teşkilat, 3-sayfa, Magazin, Tatil, Trt, Son Dakika

Son Dakika Magazin Aybüke Pusat'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Gencay Ozcetin:
    seni seviyoruz duruşun yetti bize 69 220 Yanıtla
    Yasin Zandolu:
    Hangi duruş vatan jainligimi CHP yasakci zihniyetmi 123 38
    Alper Elma:
    ne duruşu hırsızın savunucuları hepiniz aynı birerbuksunuz 101 29
  • Serdengeçti:
    maalesef günümüzde şerefli omurgalı haysiyet sahibi insanları sevmiyorlar acaba neden ? 55 148 Yanıtla
  • 220198:
    chp liler hirsizi destekledi diye diziden kovuldu saniyor gerci akp alehine olsun da ne olursa olsun inaniriz kafasindalar ya neyse hirsizi ilk tutukladiklari zaman destek paylasimlari instadan yapmis ve trt ses cikarsa o zaman cikarirdi ama ne zamanki ekmek yedigin yere boykot karari alindiginda sende bunu begenip paylasirsan sonucuna katlanirsin,hani bazi unlulerde birakin akp ye destegi hirsizin konusunda sirf ses cikarmiyorlar diye islerinden olan linclenen leri herkes daha iyi biliyor 61 22 Yanıtla
  • Berat null:
    eee hainlik yaparsan vatana ekmek değil su bile içemezsin 51 19 Yanıtla
  • Alper Elma:
    ayak parmakları yüzünden huri olsa terkeder gider ardıma bile bakmazdım, uzun ayak parmakli kizlari görünce hemen midemde koca bir bulantı oluyor 17 29 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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