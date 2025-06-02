Aybüke Pusat\'ın sevgilisiyle tatil pozları! Yeni imajı dikkat çekti

220198:

chp liler hirsizi destekledi diye diziden kovuldu saniyor gerci akp alehine olsun da ne olursa olsun inaniriz kafasindalar ya neyse hirsizi ilk tutukladiklari zaman destek paylasimlari instadan yapmis ve trt ses cikarsa o zaman cikarirdi ama ne zamanki ekmek yedigin yere boykot karari alindiginda sende bunu begenip paylasirsan sonucuna katlanirsin,hani bazi unlulerde birakin akp ye destegi hirsizin konusunda sirf ses cikarmiyorlar diye islerinden olan linclenen leri herkes daha iyi biliyor