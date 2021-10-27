Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

STADIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.

AYNI NOKTADAN BENZER KARE

Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi. Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.