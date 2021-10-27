Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.
Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.
Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.
İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi. Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.
Kaynak: Snob Magazin
Son Dakika › Magazin › Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? - Son Dakika Magazin