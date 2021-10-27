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Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? - Son Dakika

Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?

27.10.2021 16:00

Siyasetçi ve oyuncu kimliğiyle tanınan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine saatler kala bir paylaşım yaptı. Aslan Beşiktaş'ın stadını çekip üzerine sarı-kırmızı kalp koydu. Simge Sütşurup da aynı noktadan benzeyen bir fotoğrafı paylaşınca olanlar oldu.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan'ın Instagram'dan paylaştığı fotoğraf ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı.

STADIN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Galatasaray taraftarı olan Mehmet Aslan, Beşiktaş-Galatasaray derbisine dakikalar kala The Ritz-Carlton, Istanbul Otel'inden Beşiktaş'ın stadı Vodafone Park'ı çekip, sarı-kırmızı kalp emojileri koyarak Instagram'dan paylaştı.

Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?

AYNI NOKTADAN BENZER KARE

Mehmet Aslan'ın aynı fotoğrafını ise şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Melis Sütşurup'un kardeşi Simge Sütşurup'un da yayınlaması dikkat çekti.

Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?

AŞK YAŞADIKLARI İDDİA EDİLİYOR

İkilinin aynı kareyi paylaşması, "Aşk mı yaşıyorlar?" sorusunu gündeme getirdi. Aslan ile Sütşurup'un Instagram'dan birbirlerini takip ettikleri de ortaya çıktı.

Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?
Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?
Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?
Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı?

Mehmet Aslan, Galatasaray, Beşiktaş, Kalp, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Aynı yerden fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup yeni bir aşka yelken mi açtı? - Son Dakika Magazin


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