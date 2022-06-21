Ayrıldığı eşinden şiddet gördüğünü iddia eden Tülin Şahin koruması olmadan dışarı çıkmıyor!

Manken Tülin Şahin, eski eşi ve kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha tarafından darp edildiğini ileri sürerek koruma kararı aldırmıştı.

"FİDYE İSTEYECEK" İDDİASI

Karar kapsamında Noronha, kızını üç ay göremeyecek ve Şahin'e yaklaşamayacaktı. Şahin savcılığa sunmuş olduğu dosyada kızının Noronha tarafından kaçırılarak kendisinden fidye isteneceğini öne sürmüştü.

TÜM GÖZLERİ ÜZERİNDE TOPLADI

Geçtiğimiz günlerde Mandarin Kuruçeşme'de bir partiye katılan Tülin Şahin çıkan kararla kendisine tahsis edilen koruması ile geldi. Yeni koruması ile fotoğraflarının çekildiğini fark eden Şahin'in yüz ifadesi değişti.

TÜLİN ŞAHİN ÖZEL HAYATI

2005 yılında evlendiği yemek şefi ve televizyoncu Mehmet Özer ile 2017 yılında boşandı. 2019 yılında Portekiz asıllı Londra'lı yatırımcı ve ekonomist Pedro de Noronha (d. 1977) ile Lisbon'da sade bir tören ile evlendi. Kasım 2019'da, kızları Siena dünyaya geldi. Pedro de Noronha ile evliliğinde sorunlar yaşayan Tülin Şahin, geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldı.