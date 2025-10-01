Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Magazin

Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok

Ayşe Barım davasına Nejat İşler\'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok
01.10.2025 13:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gezi Parkı davasında ikinci kez hakim karşısına çıkan menajer Ayşe Barım’a çok sayıda ünlü isim destek verdi. Tanık olarak dinlenen Nejat İşler, Barım’ın kendisini yönlendirmediğini belirtti. İşler ayrıca, “Sosyal medya hesabımı Elon Musk kapattı, içeriklerimi hep kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez, onun beni yönetecek bir gücü yok” ifadeleri kullandı.

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya çok sayıda ünlü isim katılırken, bazı oyuncular tanık olarak ifade verdi.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı

ÜNLÜLER ADLİYEYE GELDİ

Kürsüye çıkan tanıkların çoğu Ayşe Barım'ın apolitik olduğunu, siyasi meselelerle ilgili kimseye baskı yapmadığını ve Gezi Parkı eylemlerine katılmaları konusunda kendilerini yönlendirmediğini söyledi. Tanık olarak Nejat İşler, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Doluınay Soysert, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsur,Selma Ergenç, ve Zafer Algöz ifade verdi.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı

NEJAT İŞLER: "AYŞE BARIM'IN BENİ YÖNLENDİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tanık sandalyesine çıkan Nejat İşler, Barım'ın kendisini hiçbir şekilde yönlendirmediğini belirtti. İşler, "Gezi'ye 2-3 kez katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım'la çalışıyorum, ama beni yönlendirmesi söz konusu olamaz. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim, bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı, oraya gittim" dedi.

ELON MUSK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarına da değinen Nejat İşler, "Sosyal medya hesabım vardı, kapattı Elon Musk. İçeriklerimi her zaman kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez, onun beni yönetecek bir gücü yok" sözleriyle dikkat çekti.

Ayşe Barım'ın yargılandığı Gezi davasında Nejat İşler'den dikkat çeken sözler: Hesabımı Elon Musk kapattı
Kaynak: İHA

Sosyal Medya, Nejat İşler, Ayşe Barım, Elon Musk, Çağlayan, İstanbul, Magazin, Sözler, Medya, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı Sebebi şaşırttı Hasada bir gün kala tarlaya giden çiftçi hayatının şokunu yaşadı! Sebebi şaşırttı
Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı Yangın alarmına basan öğrenci izdihama neden oldu: 14 yaralı
’Zenginlik tanrıçası’ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı 'Zenginlik tanrıçası'ndan tarihin en büyük Bitcoin vurgunu: 128 binden fazla kişiyi kandırdı
UEFA Gençlik Ligi’nde Galatasaray, Liverpool’a diş geçiremedi UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray, Liverpool'a diş geçiremedi
Arda Güler, La Liga’da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi Arda Güler, La Liga'da eylül ayının en iyi 23 yaş altı oyuncusu seçildi
Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren haber Fenerbahçe taraftarlarını sevindiren haber
Araç sahipleri dikkat Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim
Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon 6 şüpheli yakalandı Mahalleye asılan pankartın ardından operasyon! 6 şüpheli yakalandı
Arda Ünyay’dan Liverpool maçı sonrası iddialı sözler: İntikam alacağız Arda Ünyay'dan Liverpool maçı sonrası iddialı sözler: İntikam alacağız

14:28
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ayakta karşıladı
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı
14:05
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye küresel gücümüzü artıracak
13:24
Resmen çıldırdılar Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi
Resmen çıldırdılar! Galatasaray mağlubiyetinin faturası 125 milyon euroluk futbolcuya kesildi
13:19
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump’ın 21 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Trump'ın 21 maddelik planı sinsi tuzaklarla dolu
13:17
Bakan Tunç’tan CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
Bakan Tunç'tan CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki: İzledikleri yol, yol değil
11:55
Bahçeli’den CHP’nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki
Bahçeli'den CHP'nin Meclis açılışına katılmama kararına tepki
11:50
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
Anne, bebeğini köprünün altına gömdü! 5 yıl önce de aynı şeyi yapmış
11:49
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı’na katılır mı
Gergerlioğlu merak edilen soruyu canlı yayında yanıtladı: DEM Parti Cumhur İttifakı'na katılır mı?
11:26
Hamas, Trump’ın Gazze planına ne yanıt verecek Üst düzey yetkiliden olay iddia
Hamas, Trump'ın Gazze planına ne yanıt verecek? Üst düzey yetkiliden olay iddia
10:23
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi
Ayşe Barım ikinci kez hakim karşısında: 30 yıla kadar hapis istemi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2025 14:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Ayşe Barım davasına Nejat İşler'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.