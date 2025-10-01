Ayşe Barım davasına Nejat İşler\'den damga vuran ifade: Beni yönetecek gücü yok

Gezi Parkı eylemlerini organize ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım, ikinci kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Çağlayan'daki Adalet Sarayı'nda görülen duruşmaya çok sayıda ünlü isim katılırken, bazı oyuncular tanık olarak ifade verdi.

ÜNLÜLER ADLİYEYE GELDİ

Kürsüye çıkan tanıkların çoğu Ayşe Barım'ın apolitik olduğunu, siyasi meselelerle ilgili kimseye baskı yapmadığını ve Gezi Parkı eylemlerine katılmaları konusunda kendilerini yönlendirmediğini söyledi. Tanık olarak Nejat İşler, Bergüzar Korel, Ceyda Düvenci, Doluınay Soysert, Halit Ergenç, Rıza Kocaoğlu, Mehmet Günsur,Selma Ergenç, ve Zafer Algöz ifade verdi.

NEJAT İŞLER: "AYŞE BARIM'IN BENİ YÖNLENDİRMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Tanık sandalyesine çıkan Nejat İşler, Barım'ın kendisini hiçbir şekilde yönlendirmediğini belirtti. İşler, "Gezi'ye 2-3 kez katıldım. 20 yıldan fazladır Ayşe Barım'la çalışıyorum, ama beni yönlendirmesi söz konusu olamaz. Ben devrimci işçi sendikaları üyesiyim, bağlı olduğum sendikanın çadırı vardı, oraya gittim" dedi.

ELON MUSK DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medya paylaşımlarına da değinen Nejat İşler, "Sosyal medya hesabım vardı, kapattı Elon Musk. İçeriklerimi her zaman kendim yönetirim. Sosyal hayatımda bulunacağım yere Ayşe Barım karar veremez, onun beni yönetecek bir gücü yok" sözleriyle dikkat çekti.