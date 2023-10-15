Babası Metin Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu'ndan şok sözler: Her şeyi anlattığımda sanat tarihinin kaybı çok büyük olur

Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu adından ikizleri olduğu ortaya çıkan Metin Akpınar açıklama yaptı. Akpınar'ın açıklamasına sinirlenen Duygu Nebioğlu "Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur." sözleriyle merak uyandırdı.

"ÇEKTİĞİ ACILARDADOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

Evlilik dışı ilişkiden Duygu Nebioğlu ve Sevgi Nebioğlu isminde iki çocuğu olduğu ortaya çıkan oyuncu Metin Akpınar, konuya ilişkin açıklama yaptı. Akpınar, "Varlıklarından haberdar olmadığım çocuklarımın çektiği acılardan dolayı çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

"SANAT DÜNYASININ KAYBI BÜYÜK OLUR"

Akpınar'ın açıklamasına cevap veren Duygu Nebioğlu uzun bir açıklama yaparak şunları söyledi; "Metin Akpınar'ın yapmış olduğu basın açıklamasına karşılık son açıklamamı pazartesi günü İstanbul'da televizyon programında gerçekleştireceğim. Size elimdeki deliller ile gerçekleri tüm çıplaklığıyla anlattığım da sanat tarihinin kaybı çok büyük olur.

Bir insanın hayatı boyunca yapmış olduğu emeklerini yok edecek eğitim almadım "Nebioğlu ailemden. Benim çok iyi büyütülmüş olmamdan kaynaklı iyi niyetimi kullanıp yalanları ile konuşmaya devam edenlerin Sosyalist yapısının gerçekliğini bir araştırın önce. Ve siz terbiyesiz troller, sizin kimler tarafınızdan tutulup bana attığınız mesajların, yaptığınız AHLAKSIZLIĞIN farkındayım. Ben bu süreci Akpınar ailesi ile birebir yaşadım kendinize başka sözler bulun. Tabi ki avukatlarım sizlerle özel olarak ilgilenecek.

Ayrıca Avukatlarım Ferihan Polat ve Ahmet Furkan Uludağ'ın üstlendiği davamı almak hiç kolay değildi. 1 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışıyoruz, önce avukatlarım hazırlanıyor sonra süreçlerimize beraber çalışıyoruz yani sığ beyinlerin anlayacağı bir durum değil ancak hata yapmış olmanız da sizi hemen kötü yapmaz Troller. Hayat her zaman bir şans verir Duygu Nebioğlu bir yere kadar şans verir.

Neden suskunluğumu bozdum ? Neden öz annem hakkında açıklamalar yapmıyorum? Nedenlerin cevapları hepsi bende beni dinlediğiniz de anlayacaksınız."