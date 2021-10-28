Babasının tabutu önünde Instagram için poz verdi! Ünlü fenomenin bu davranışı büyük tepki topladı

Miami'da yaşayan fenomen Jayne Rivera 11 Ekim'de kaybettiği babasının cenaze törenine katıldı. Fenomenin açık tabut ritüeliyle düzenlenen cenazede tabut önünde verdiği pozlar ise tepki çekti.

TABUTUN ÖNÜNDE POZ VERDİ

Siyah tek kollu bir elbise giyen fenomen, kaydırmalı olarak birden fazla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Rivera, babasının tabutunun önündeki pozlarını "Kelebek uçtu gitti. Huzur içinde uyu babacım. Sen benim en iyi arkadaşımdın" notuyla yayınladı. Fenomenin paylaşımlarına baba, cenaze gibi etiketleri de yapması dikkat çekti.

TAKİPÇİLERİNİN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Twitter kullanıcıları Rivera'yı babasının cenazesini fotoğraf çekimi yapma fırsatı olarak kullanmakla suçladı. Bir kullanıcı "Jayne Rivera nasıl gerçek bir insan olabilir ve bunun iyi bir fikir olduğunu nasıl düşünür" yorumu yaparken bir başka kullanıcı da 'cenazeyi seksi yas elbisesini sergileme fırsatı olarak gördüğünü' söyledi. Tepkiler üzerine yanlış bir şey yapmadığını ve yaptıklarının arkasında olduğunu savunan Rivera hayatta olsa babasının da onaylayacağını söyledi.

KENDİSİNİ SAVUNDU

Babasının sık sık sosyal medya paylaşımlarında yer aldığını belirten influencer "Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır. Bazıları daha geleneksel yollardır bazıları da tabu olarak görülebilir. Ben babam yanımdaymış gibi poz verdim, tıpkı daha önce birçok kez yaptığımız gibi" dedi.