Bahar Şahin, 13 ay sonra yeniden koronavirüse yakalandı. Geçtiğimiz sene kasım ayında virüse yakalanan ünlü oyuncu, haberi sosyal medya hesaplarında duyurdu.
Geçtiğimiz sene koronavirüse yakalanınca 'İyi Aile Babası' dizisinden ayrılmak zorunda kalan oyuncu, hastanelik oldu.
Şahin, belirti yüzünden gittiği hastanede, "Nur topu gibi Covid olabilir dendi" diye yazdı. Güzel oyuncu, saatler sonra pozitif çıkan test sonucunu yayınladı.
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