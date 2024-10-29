Balıkesir'de Cumhuiret Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Balıkesir'de Cumhuiret Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir\'de Cumhuiret Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, on binlerce vatandaşın katıldığı görkemli etkinliklerle kutlandı. Kortej yürüyüşü ve Zeynep Bastık konseri, halkın milli birlik ve coşkusunu artırdı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ‘Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz’ mesajını verdi.

29.10.2024 23:51  Güncelleme: 23:58
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Balıkesir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, görkemli bir atmosferde kutlandı. 7'den 70'e on binlerin katıldığı yürüyüşte kalabalık, Milli Kuvvetler Caddesi'ne sığmadı. Kortej sonrası Zeynep Bastık konserinde alanı dolduran vatandaşlar hep bir ağızdan Onuncu Yıl Marşı'nı söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programları muhteşem bir final yaptı. 4 gün 4 gece hazırlanan programların ardından on binlerce Balıkesirli kortej yürüyüşünde buluştu. Tren Garı önünde başlayıp Milli Kuvvetler Caddesi, Anafartalar Caddesi ve Kızılay Caddesi'nde devam eden fener alayı ve kortej yürüyüşü Atatürk Anıtı'nda son buldu. Cadde ve sokakları kırmızı beyaza boyayan on binlerce Balıkesirli hep bir ağızdan "Mustafa Kemal'in Askerleyiz" sloganları attı. Halkın yoğun ilgisi ve sevgisiyle karşılanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, pencerelerden korteje alkışlarla destek veren halkı selamladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı öncülüğünde İzmir Marşı'na hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, ellerinde bayraklar ve meşaleler ile Cumhuriyet Bayramı coşkusunu yaşadı. Balıkesir, tarihi anlarından birine şahitlik yaparken on binlerce kişi aynı anda "Yaşasın Cumhuriyet" dedi.

Ata'nın izinde yürüyüş

Tren Garı önünden başlayıp Atatürk Anıtı'na kadar devam eden Cumhuriyet korteji ve fener alayına katılan vatandaşlar 100 metrelik Türk bayrağının arkasında yürüdü. 100 metrelik dev Atatürk posterinin de açıldığı yürüyüşte milli birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı. Kortej yürüyüşüne CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, Karesi Belediye Başkanı Mesut Akbıyık, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, daire başkanları, meclis üyeleri ve vatandaşlar katılım sağladı. Kortej sonrası Avlu'da Can Eren'in DJ performansını sergilemesinin ardından Türk pop müziğin başarılı isimlerinden Zeynep Bastık sahneye çıktı.

"Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz"

Cumhuriyet Bayramı'nda ünlü sanatçı Zeynep Bastık'ı Balıkesir'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Başkan Ahmet Akın, "Burası Balıkesir. Kuvayı Milliye'nin başşehri. Milli birliğin ve beraberliğin sembolüdür Balıkesir Hep birlikte sizin sayenizde eşim, bütün ailem ki Balıkesir benim ailemdir. Hep birlikte Cumhuriyet'imizin 101. Yılını büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Dört gündür Balıkesir'imizin 20 ilçesinde coşkuyla, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anıyoruz. Emanet edilen Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk" ifadelerini kullandı.

En sevilen şarkılarını Balıkesirliler için seslendiren ünlü sanatçı Zeynep Bastık, "Harika bir coşku. Cumhuriyetimize yakışır, 101. senesine yakışır çok güzel bir kalabalık var. Çok güzel bir gün. Harika bir şehirdeyim. Çok da mutluyum böyle bir günde burada olduğum için. Cumhuriyet'in 101. yılında Balıkesir'de sizlerle olmak, sizler gibi aydın insanların sahnesini paylaşıyor olmak benim için çok büyük bir onur ve mutluluk verici" dedi.

Sahneye eşi Arbil Akın ile birlikte çıkan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, ünlü sanatçı Zeynep Bastık'a çiçek takdim ederek Balıkesir'in Cumhuriyet coşkusuna eşlik ettiği için ünlü sanatçıya teşekkür etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Balıkesir'de Cumhuiret Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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