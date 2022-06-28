Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam - Son Dakika
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Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam

28.06.2022 11:44

Oyuncu Banu Alkan, ölümüyle herkesi yasa boğan usta oyuncu Cüneyt Arkın'ı anmak için canlı yayına bağlandığı esnada gözyaşlarına hakim olamadı. Alkan, Arkın için "Dünyada ağlayacağım tek adam" ifadesini kullandı.

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Banu Alkan, Beyaz Tv'de yayınlanan 'Beyaz Magazin' programına telefonla bağlandı. Arkadaşı Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan gözyaşlarını tutamadı.

"DÜNYADA KİMSE ONUNLA YARIŞAMAZDI"

Cüneyt Arkın'ı anlatan Banu Alkan şunları söyledi: "Dünyanın en iyi kalpli adamı. Dünyanın en gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu, Hollywood'da olsaydı, herhalde kimse onunla yarışamazdı. Benim dünyada en beğendiğim aktör. Fizik olarak, ruh olarak kalp olarak bunu her yerde de söylemişimdir."

Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alan Banu Alkan canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Ağlayacağım tek adam
(foto: Bülent Kıdır arşivi)

"AĞLAYACAĞIM TEK ADAM"

Sunucu Bilal Özcan'ın "Ağlıyor musunuz şu anda?" sorusu üzerine gözyaşları içinde konuşmaya devam eden Alkan "Çok önemli bir kayıp. Nasıl neden? Böyle bir kayıp dünyada önemli, yalnız Türkiye'de önemli. Uykudan uyandım çünkü tek ağlayacağım adam. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir kibarlık olamaz."

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Cüneyt Arkın, Banu Alkan, Beyaz Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Banu Alkan, Cüneyt Arkın'ın ölüm haberini alınca gözyaşlarına hakim olamadı: Dünyada ağlayacağım tek adam - Son Dakika


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