Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi" - Son Dakika
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Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! "Karıma bebiş dedi"

10.04.2022 12:50

Oyuncu Bartu Küçükçağlayan spor yazarı Mehmet Demirkol'un sunduğu YouTube programına msafir oldu. Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile ilgili ilginç bir anısını paylaştı. Oyuncu ünlü komedyenin, karısına "Bebiş" dediğini söyledi.

Bartu Küçükçağlayan, "Keyif aldığın program hangisi?" diye yöneltilen soruya, Exxen platformunda yayınlanan Konuşanlar programı cevabını verdi. Sevilen oyuncu daha sonra ise şimdilerde büyük bir çıkış yakalayan Hasan Can Kaya hakkında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"EŞİME 'BEBİŞ' DEDİ"

Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile eşi arasında yaşanan gerginliği anlattı. Hasan Can Kaya'nın, eşi Merve Özgüle'ye "Bebiş" dediğini söyleyen Küçükçağlayan, Kaya'nın "Tamam hayatım" yanıtını verdiğini söyledi. Ancak eşi Özgüle "Bana hayatım da deme" deyince Kaya'nın, "Ne diyeceğim ben sana" ifadelerini kullandığı ve bu durumun ortamda gergin bir havaya neden olduğunu belirtti.

Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'

"ŞİMDİ GÖRSE TÜKÜRDÜĞÜNÜ YALAYACAK"

"Şimdi Merve Hasan Can'ı görse tükürdüğünü yalayacak pozisyona geldi." diyen Küçükçağlayan sözlerini, "Biz evde hamilelik sürecinde Konuşanlar izliyoruz." ifadeleriyle tamamladı.

Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'
Bartu Küçükçağlayan'dan gerginlik yaratan Hasan Can Kaya itirafı! 'Karıma bebiş dedi'
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Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya, Exxen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bartu Küçükçağlayan, Hasan Can Kaya ile anısını paylaştı! 'Karıma bebiş dedi' - Son Dakika


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