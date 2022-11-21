"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.
Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.
Öte yandan Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Güleryüz, "Sevenleri kavuşturmak görevimiz" notunu düştü.Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Son Dakika › Magazin › Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika