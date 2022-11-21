Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi

21.11.2022 10:05

Baş Belası isimli tiyatro oyununda rol alan oyuncuları taşıyan minibüs, Amasya'nın Merzifon ilçesinde bir tıra arkadan çarptı. Korkunç kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün ünlü oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi olduğu öğrenildi. Güleryüz'ün kazadan saatler önceki oyuncu Begüm Öner'le görüntülü konuştuğu görüntüler gündeme geldi.

"Baş Belası" adlı tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden tiyatro ekibini taşıyan Aykut Bektaş yönetimindeki minibüs, Amasya - Çorum kara yolu üzerinde, Merzifon ilçesine bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden Hacı Ahmet Kılıç yönetimindeki tıra arkadan çarptı. Kazada hayatını kaybeden ışık tasarımcısı Tolga Güleryüz'ün hayatıyla ilgili detaylar ortaya çıktı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN ESKİ EŞİ ÇIKTI

Baş Belası tiyatro oyununda ışık tasarımcısı olarak görev alan Tolga Güleryüz, yapımcılık ve yönetmenlik yapmıştı. Bu zamana kadar birçok projede yer alan Güleryüz, 2015-2017 yılları arasında başarılı oyuncu Zeynep Gülmez ile evli kalmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı

SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Tolga Güleryüz'ün saatler önce aynı kazada yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ceyhun Fersoy'un eşi Begüm Öner'le görüntülü olarak konuştuğu ortaya çıktı. O anları Instagram hesabından yayınlayan Güleryüz, "Sevenleri kavuşturmak görevimiz" notunu düştü.

Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı
Kazada hayatını kaybeden Tolga Güleryüz, oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi çıktı
Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi
Ünlü oyuncuları taşıyan minibüs tıra çarptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Zeynep Gülmez, Begüm Öner, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Zeynep Gülmez'in eski eşi Tolga Güleryüz feci kazada yaşamını yitirdi - Son Dakika
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