Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan - Son Dakika
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Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan

02.05.2022 15:04

Sosyal medyadan paylaştığı bornozlu fotoğrafıyla gündem olan Pelin Öztekin, Beyoğlu'nda basın mensuplarına konuştu. Bornozlu pozunun eski olduğunu belirten başarılı oyuncu, "Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil" diyerek tepki gösterdi. Ayvalık'a gideceğini söyleyen Öztekin, basın mensuplarına "Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" dedi.

Rasim Öztekin'in kendisi gibi oyuncu kızı Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kilolarını verdikten sonra paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Öztekin, Instagram hesabından geçtiğimiz seneye ait bir bornozlu pozunu paylaştı. Paylaşımıyla kısa sürede gündem olan Öztekin, önceki akşam Beyoğlu'nda görüntülendi.

"BİR ÇIKIN ARTIK HAYATIMDAN"

Karşısında basın mensuplarını görünce yüzünü kapatan oyuncu, merak edilen bornozlu pozu için "Allah Allah otel odası arkadaşlar orası, üstümdeki bornoz da değil. Eski bir fotoğraf o zaten" diyerek tepki gösterdi. Ramazan Bayramı'nı Ayvalık'ta geçireceğini söyleyen Pelin Öztekin, muhabirlere "Oraya magazin gelmiyor. Bir çıkın artık hayatımdan, sizin olmadığınız yerde olmak istiyorum" diyerek kahkaha attı.

Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
Oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına ilginç çıkış: Çıkın hayatımdan
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Son Dakika Magazin Başarılı oyuncu Pelin Öztekin'den basın mensuplarına şaşırtan çıkış: Çıkın hayatımdan - Son Dakika


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