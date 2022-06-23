Başkan Ergün kızının nikahını kıydı - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Ergün kızının nikahını kıydı

23.06.2022 23:19
Başkan Ergün kızının nikahını kıydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün, hayatını Göktuğ Dilbazer ile birleştirdi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün, hayatını Göktuğ Dilbazer ile birleştirdi. Geniş katılımlı törenle dünya evine giren Merve ve Göktuğ çiftinin nikahını da Başkan Ergün kıydı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kızı Merve Ergün, Göktuğ Dilbazer ile düzenlenen törenle dünya evine girdi. Törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur, MHP MYK Üyeleri Ali Uçak, Mehmet Ödevli, askeri erkan, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP İl Başkanı Murat Öner, AK Parti İl Başkanı Salih Hızlı, büyükşehir ve MASKİ daire başkanları, oda ve borsalar ile sivil toplum kuruluşu başkan ve temsilcileri, muhtarlar ile çok sayıda davetli katıldı.

Nikahı Başkan Ergün kıydı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün ve damadın ailesi Süreyya-Recep Dilbazer ile birlikte konuklarını kapıda karşıladı. Törene katılamayıp telgraf göndererek Ergün ve Dilbazer ailelerini tebrik eden başta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli olmak üzere, gönderilen telgrafların okunmasıyla tören başladı. Kızının nikahını kıyma görevi ise Başkan Ergün tarafından üstlenildi. Duygularını ve heyecanını dile getiren Başkan Ergün, tüm konuklara kendilerini mutlu günlerinde yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti. Başkan Ergün, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Öncelikle evlatlarımıza mutluluklar diliyorum. Bugün benim için çok önemli bir gün. Daha önce büyük kızımın nikahını kıymak nasip olmuştu. Bugün de hayırlısıyla küçük kızımın nikahını kıyacağım. Her babaya nasip olmaz. O açıdan anlamlı ve duygusal bir an bizler için. Mutluluklar diliyorum" dedi.

Nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından ömür boyu mutluluğa 'evet' diyen genç çift, günün anısına bol bol hatıra fotoğrafları çektirdi. Ergün ve Dilbazer aileleri, nikah akdinin gerçekleşmesinin ardından tebrikleri kabul etti. - MANİSA

YORUMLAR
500
İmzalar sulama kooperatifleri için atıldı İmzalar sulama kooperatifleri için atıldı
Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cengiz Ergün, Manisa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Başkan Ergün kızının nikahını kıydı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:19 Eşiyle boşanma aşamasında olan damat, kayınpederini önce arabayla ezdi, daha sonra pompalı tüfekle vurdu
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
22:04 Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Memur ve emekli maaşlarına temmuzda yüzde 40 artış öngörüyoruz
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
21:23 Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığının yasal olduğunu söyledi
20:37 Şişli'de rehin alınan genç kız, pencereden servis elemanına yaptığı el kol hareketleriyle kurtuldu
20:01 Hayvanlarını otlatmak isteyen kadın, ineği ile birlikte uçurumdan aşağı yuvarlandı
18:52 Marmaris'teki orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alınmıştı! Şüpheli suçunu itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2022 23:26:41. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Ergün kızının nikahını kıydı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement