Bayhan Manisa\'da Coşkuyla Konser Verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ikinci durağı olan Manisa'da sahne alan ünlü sanatçı Bayhan, Manisalıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sevilen sanatçı Bayhan, Manisa Kültür Yolu Festivali kapsamında Perşembe Pazarı Otopark Alanı'nda verdiği konserde on binlerce hayranıyla buluştu. "Tiryakinim", "Seninle Olmak Var Ya", "Tutamıyorum Zamanı", "Mavi Mavi", "Akdeniz Akşamları" gibi sevilen eserleri kendine özgü yorumuyla okuyan Bayhan, sahnede yaptığı konuşmada, askerliğini Manisa'da yaptığını belirterek, "Bugün çok önemli bir gün. Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne beni sizlerle buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konserin bir bölümünde de sahneden inerek seyircilerin arasında şarkılarını söyleyen Bayhan, merhum sanatçı Ferdi Tayfur'dan "İçim Yanar" şarkısını da seslendirdi. - MANİSA