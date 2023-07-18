BBC Haber Spikeri Yılanlardan Korkunca Dalga Konusu Oldu - Son Dakika
Üye Girişi

BBC Haber Spikeri Yılanlardan Korkunca Dalga Konusu Oldu

18.07.2023 14:44

Yılanlardan korkan BBC haber spikeri, yılanlar hakkında bir hikaye okurken yüzünü notlarının ardına sakladığı için dalga konusu oldu. Yılanlardan korkan Ben Thompson, Florida'da yakalanan en uzun Burma pitonu hikayesini anlatırken notlarını yüzünün önüne tuttu. Haberini bitirdikten sonra yüzündeki kağıtları çıkaran Ben, yılanlarla ilgili herhangi bir görevde bulunamayacağını belirtti.

Yılanlara karşı fobisi olan BBC haber spikeri, yılanlar hakkında bir hikaye okurken, yüzünü notlarının ardına sakladığı için dalga konusu oldu

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Yılanlardan korkan Ben Thompson, Pazartesi günü dev bir sürüngen hakkında bir haber sundu ancak bu durumdan hiç keyif almadı.

Florida'da yakalanan en uzun Burma pitonu hikayesini anlatırken, Thompson ekrandaki videoyu izlememek için notlarını yüzünün önüne tuttu.

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Yılanlardan korkanların şimdi bakmamasını tavsiye eden Ben, "Bu sonraki hikayeyi tam olarak nasıl anlatacağımı bilmiyorum çünkü yılanlardan nefret ediyorum," dedi ve yüzünü notlarıyla kapattı.

BBC haber spikeri yılanlardan korkunca dalga konusu oldu

Haberini bitirdikten sonra, videoyu izlemek zorunda kalmadan yüzünün önündeki kağıtları çıkardı.

Ben'in meslektaşı Clare Casey, bu eğlenceli anı Twitter'da paylaştı. İzleyici yorumlarına yanıt veren Ben, yılanlarla ilgili herhangi bir görevde bulunamayacağını belirtti.

YORUMLAR
500

Dünya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin BBC Haber Spikeri Yılanlardan Korkunca Dalga Konusu Oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:06 Kolaya yapılan zamla 2.5 litrelik kola 43 liraya çıktı
15:02 Zamlı liste ortaya çıktı! 2.5 litrelik kolanın fiyatını duyanlar kulaklarına inanamıyor
14:56 Dolar, euro ve altındaki yükseliş durdurulamıyor! Tarihi rakamları gördüler
14:52 Dolar, euro ve altın durdurulamıyor! Tarihi rakamları gördüler
14:54 Alarmlar kurulsun! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçın tarihi
14:50 Tüm Türkiye'ye alarm kurdurtacak! İşte Arda Güler'in Real Madrid formasını giyeceği ilk maçın tarihi
14:16 Okan Buruk, Icardi transferinde son durumu aktardı: İmza atması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı
14:12 Okan Buruk, Icardi gerçeğini açık açık anlattı: İmza atması bekleniyordu, eşinin sağlık problemi çıktı
14:12 Mert Ramazan Demir'in amcalık hayali yarım kaldı! Abisi bebeğini kaybetti
14:05 Amcalık müjdesi alan Mert Ramazan Demir'i yıkan olay! Abisi bebeğini kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 15:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: BBC Haber Spikeri Yılanlardan Korkunca Dalga Konusu Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement