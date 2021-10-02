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Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir "Elizabeth' - Son Dakika

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir "Elizabeth'

02.10.2021 12:20
Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

YENİ ÜYEİngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi, geçtiğimiz hafta ilk bebeklerine kavuştu.

YENİ ÜYE

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunlarından Prenses Beatrice ile eşi Edoardo Mapelli Mozzi, geçtiğimiz hafta ilk bebeklerine kavuştu. Ailenin şimdilik en küçük üyesi olan bebeğin cinsiyetinin kız olduğu açıklandı. Ama isminin kamuoyuyla paylaşılması için belli bir süre geçmesi gerekti. Bu arada bu konuda bahisler de açıldı.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

BEBEĞİN İSMİNİ BABASI DUYURDU

Prenses Beatrice'ın eşi Edoardo Mapelli Mozzi sonunda bu konuda meraklı bekleyişi sona erdirdi ve kız bebeğin ismini açıkladı: Sienna Elizabeth Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

BEBEĞİN AYAK İZLERİNİ PAYLAŞTI

Daha önceki ilişkisinden bir erkek çocuk sahibi olan 38 yaşındaki Mozzi, paylaşımında kızının ayak izlerine yer verdi. Bebeğin doğum tarihi olan 18 Eylül 2021'i de not düşen Mapelli Mozzi bir de mesaj yazdı. " Birlikte yaşayacağımız hayat daha yeni başladı ve ben bizi bekleyen harika şeyleri görmek için sabırsızlanıyorum" diye yazdı çiçeği burnunda kız babası Edoardo Mapelli Mozzi.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

'HER ÇOCUKLA YENİ BİR KALP BÜYÜTÜYORSUN'

İngiliz kraliyet ailesinin damadı, eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Wolfie'yi de unutmadı paylaşımında. "Harika karısı Beatriçe, bebeği Sienna ve Wolfie nedeniyle büyük bir sevgi ve şükran hissettiğini" yazan Mapelli Mozzi "Bu hafta bir arkadaşım bana çok tatlı bir şey söyledi: 'Her çocukla birlikte kocaman yeni bir kalp büyütüyorsun" diye devam etti mesajına.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

HASTANEYE TEŞEKKÜR ETTİ

Edoardo Mapelli Mozzi mesajını, karısı Prenses Beatrice'in doğum yaptığı Chelsea ve Westminister Hastanesi'nin personeline ve yardımcı olan ebeye teşekkür ederek bitirdi.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

KRALİÇE, TORUNLARININ ÇOCUKLARINI DA GÖRME MUTLULUĞUNA ERİŞTİ

Şu sıralar başı kendisine yönelik cinsel taciz davaları yüzünden dertte olan, Kraliçe'nin ortanca oğlu Prens Andrew ile Saran Ferguson'ın evliliğinden dünyaya gelen iki kızından büyüğü olan 33 yaşındaki Prenses Beatrice'in kızı olan Sienna Elizabeth, ailenin en yeni üyesi. Bu bebek Kraliçe 2. Elizabet'in gördüğü 12'inci torun çocuğu.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

18 EYLÜL'DE DÜNYAYA GELDİ

Sienna Elizabeth'in doğumu 20 Eylül'de resmi bir duyuruyla açıklanmıştı. Buckingham Sarayı tarafından yapılan resmi duyuruda bebeğin 18 Eylül 2021'de saatler 23: 42'yi gösterirsen Londra'daki Chelsea and Westminster Hastanesi'nde dünyaya geldiği belirtildi. Kraliçe 2. Elizabeth başta olmak üzere aileye yeni katılan kız bebeğin anneanne, babaanne ve dedelerinin de bilgilendirildiği ayrıntısı da açıklamada yer aldı.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

BABASINDAN UNVAN SAHİBİ

Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızına Kraliçe tarafından herhangi bir unvan verilmeyecek. Ancak bebek, babası nedeniyle sadece sembolik de olsa "kontes" unvanına sahip. Çünkü babası, yani Prenses Beatrice'in kocası Edoardo Mapelli Mozzi bir İtalyan kontu ve ailesinin de son temsilcisi. Mapelli Mozzi, "kont" unvanını babasından aldı.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

MAPELLI MOZZI'NİN BABASININ SÖZLERİ

Edoardo Mapelli Mozzi'nin yıllar önce hayata veda eden babası Kont Alessandro Mapelli Mozzi, Daily Mail'e verdiği bir röportajda "Edoardo, aileyi gelecek kuşaklara taşıyacak tek erkek mirasçı. O bir kont ve eşi otomatik olarak kontes olacak. Doğacak çocukları da kont ya da kontes unvanı taşıyacak" demişti. Bu durumda Edoardo Mapelli Mozzi'nin, Prenses Beatrice ile evliliğinden dünyaya gelen kızı da kontes unvanına sahip.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

DOĞAN BEBEKLERİN YARISINA BİR 'ELIZABETH' İSMİ

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin kızının ismi her ne kadar bu konuda bahis oynayanları çok mutlu etmese de birçok kişiyi de şaşırtmadı. Ailesinin onu çağırmak için kullanacağı "Sienna" babasının İtalyan köklerine bir saygı niteliğinde. Birçok bahiste geçen "Elizabeth" de Beatrice'in babaannesi Kraliçe 2. Elizabeth'e saygı ifadesi.  Aslına bakılırsa Kraliçe'nin annesinden gelen bu "Elizabeth" ismine Mountbatten Windsor ailesinin kadın üyelerinin yarısından çoğu sahip. Her ne kadar başka isimlerle tanınsalar da mutlaka bir "Elizabeth" ismi taşıyorlar. Buna Kraliçe ile Prens Philip'in kendi kızları da dahil. Gelin İngiliz kraliyet ailesinin önde gelen üyelerinden hangilerinin "Elizabeth" ismini taşıdığına bir bakalım.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

KENDİ KIZI DA DAHİL

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip'in tek kızlarını dünya Prenses Anne olarak tanıyor. Fakat onun tam adı Anne Elizabeth Alice Louise.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

HEM BABAANNESİNE HEM ANNESİNE SAYGI İÇİN

Prens William ile Kate Middleton'ın tek kızları Charlotte'un tam adı Charlotte Elizabeth Diana. Yani hem Kraliçe'ye hem de hiç görmediği babaannesi Diana'yı bir saygı niteliğinde.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

DAHA ÖZEL VERSİYONUNU SEÇTİLER

Prens Harry ile Meghan Markle ise "saygı" olayını bir adım öteye taşıdı ve Kraliçe için eşi Prens Philip'in kullandığı Lilibet Diana adını seçti.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

HEM KENDİSİNDE HEM KIZINDA

Kraliçe'nin torunu, Prenses Anne'in kızı Zara Tindall'ın tam adı Zara Anne Elizabeth. Zara Tindall da kızlarından birine ikinci isim olarak Elizabeth'i seçti. Zara ile Mark Tindall'ın bir kızının adı Lena Elizabeth.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

ŞU SIRALAR EN GÖZDE TORUNU

Kraliçe'nin en küçük oğlu Prens Edward ile eşi Sophie'nin kızının tam adı Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor. Lady Louise'in şu sıralar Kraliçe'nin en gözde torunu ve gelecek umudu olarak görüldüğü de iddialar arasında.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

SADECE O İSMİ TAŞIMIYOR

Kraliçe Elizabeth'in tam adı Elizabeth Alexandra Mary. Bu adın nereden geldiğine bakarsak...

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

ANA KRALİÇE

Bu isim bir Ana Kraliçe'den geliyor. Ana Kraliçe'nin tam adı Elizabeth Angela Marguerite Bowes Lyon.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir

ONDA DA BİR 'ELIZABETH' İSMİ VAR

Bu arada Elizabeth isminin, sadece kraliyet ailesi içinde değil halk arasında da yaygın olarak kullanıldığını hatırlatalım. Bunun en çarpıcı örneği de ailenin gelini Kate Middleton. Onun tam adı da Catherine Elizabeth Middleton.

Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir Elizabeth'

Prenses Beatrice, Prens Philip, Chelsea, Eylül, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir 'Elizabeth' - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Beatrice kızının yüzünü değil ayak izlerini gösterdi: Bütün kız çocuklarına bir "Elizabeth' - Son Dakika
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