Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak - Son Dakika
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Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak

02.04.2022 09:51
Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak

Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ, bu ay sonu dünyaya gelecek bebeklerine Kurt adını verecek. Bir dönem 'Kurt Seyit Şura' dizisinde oynayan Tatlıtuğ'un projeden esinlendiği iddia ediliyor. Dizi; Nermin Bezmen'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı.

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, anne-baba olmaya hazırlanıyor. 8 aylık hamile olan Dizer'in çocuğuna vereceği isim de belli oldu.

KURT ADINI KOYACAKLAR

Tasarımcı Başak Dizer, bu ayın sonunda Maslak'taki özel bir hastanede doğum yapacak. Çift ilk bebeklerine de Kurt ismini verecekler. 2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, çocuğuna isim verirken bu projeden esinlendiği ileri sürüldü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek

BÜYÜYEN KARNINI GÖSTERDİ

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Başak Dizer, geçtiğimiz günlerdedostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı paylaşarak "Bebeğim. Elleri hep üstüm, 8 yıldı bizim kızlar" notunu düşmüştü.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, bebeklerine Kurt adını verecek
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Kıvanç Tatlıtuğ, Başak Dizer, Doğum, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bebeğin adı bile belli oldu: Kurt! Tatlıtuğ çiftçi ay sonunda Kurt'u kucaklarına alacak - Son Dakika


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