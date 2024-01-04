Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri\'den ilk poz geldi

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Vuslateri'den ilk hamilelik pozları da geldi.

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Vuslateri "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.

İLK HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı. Göbeği açık poz veren Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. 6 aylık hamile oyuncu kız bebek bekliyor.