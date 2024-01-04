 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi

İlk kez hamilelik heyecanı yaşayan Gonca Vuslateri, Kapadokya tatilinden pozlarını yayınladı. Bebek bekleyen oyuncunun hamilelik pozları beğeni ve yorum aldı.

04.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 15:20
Abone Ol

FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Vuslateri'den ilk hamilelik pozları da geldi.

BEBEK BEKLEDİĞİNİ DUYURMUŞTU

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Vuslateri "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.

İLK HAMİLELİK POZUNU PAYLAŞTI

Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı. Göbeği açık poz veren Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

KIZ BEBEK BEKLİYOR

Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. 6 aylık hamile oyuncu kız bebek bekliyor.

Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri\'den ilk poz geldi
YORUMLAR

Gonca Vuslateri, Bebek, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi - Son Dakika


15:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz
14:48
İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46
Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38
Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57
Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54
Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30
Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:16
Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı

Son Dakika
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan: AK Parti'nin İstanbul adayını pazar günü öğreneceksiniz
14:48 İstanbul'da bir şahıs, içinde çocukların olduğu okul servisini kaçırdı
14:46 Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi
14:38 Gerilim giderek artıyor! Fenerbahçe Abdülkadir Selvi'yi fena bombaladı
13:57 Süper Lig'de bu hafta düdük çalacak hakemler belli oldu
13:54 Sözleri yanlış anlaşılan Bakan Şimşek'ten jet açıklama: İfadem amacından saptırıldı
12:30 Asya'da tansiyon yükseldi! Myanmar, Çin'in sınır kasabasını vurdu
12:15 Yardımcısı torpil mi yaptı? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan iddialara yanıt
12:16 Kocaeli'de İş Adamının Lüks Otomobiline Saldırı
12:07 Ancelotti, oyuna almadığı Arda'yı maç sonu soyunma odasına çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2024 15:39:38. #1.11#
SON DAKİKA: Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement