FOX TV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Biri dizisinde rol alan ve aynı zamanda Zafer Rengi filminin kadrosunda bulunan Gonca Vuslateri, şimdilerde hamilelik heyecanı yaşıyor. 6 aylık hamile olan Vuslateri'den ilk hamilelik pozları da geldi.
Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, geçtiğimiz aylarda hamile olduğunu doğrulamıştı. Vuslateri "Evet, hamileyim. Bilinmesi için erken bir dönem" diyerek bebek beklediğini söylemişti.
Anne olmak için gün sayan oyuncu, çıktığı Kapadokya tatilinden hamilelik pozlarını paylaştı. Göbeği açık poz veren Vuslateri'nin paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.
Gonca Vuslateri Vera rolüne hayat verdiği Abdullah Oğuz'un Zaferin Rengi filminin çekimleri sırasında anne olacağını öğrenmişti. 6 aylık hamile oyuncu kız bebek bekliyor.
Son Dakika › Magazin › Bebek göründü! 6 aylık hamile Gonca Vuslateri'den ilk poz geldi - Son Dakika