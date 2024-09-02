Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti - Son Dakika
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Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

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Ünlü şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanma sürecine rağmen hayata pozitif bakıyor. Los Angeles'ta alışveriş merkezinde 16 yaşındaki çocuğu Emme ile görüntülenen Lopez, neşeli tavırları ve şık giyimiyle dikkat çekti. Boşanma başvurusuna rağmen sol elinde hala altın bir yüzük taşıyan yıldız, hayranları arasında merak uyandırdı. Ayrılıktan derinden etkilendiği belirtilen Lopez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 'huzurlu' olduğunu ima etti.

02.09.2024 10:45
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Dünyaca ünlü şarkıcı ve aktris Jennifer Lopez, Ben Affleck'ten boşanma sürecine rağmen hayata pozitif bakmaya devam ediyor. 55 yaşındaki yıldız, geçtiğimiz Cumartesi günü Los Angeles'taki Westfield Century City alışveriş merkezinde 16 yaşındaki çocuğu Emme ile birlikte görüntülendi.

Alışveriş sırasında neşeli tavırlarıyla dikkat çeken Lopez, yürüyen merdivende dans ederken objektiflere yakalandı. Rahat bir giyim tarzı tercih eden yıldız, Dior marka kot etek, bol bir atlet ve metalik altın rengi sandaletler giyiyordu. Büyük boy Gucci güneş gözlüğü ve Dior sele çanta ile tamamladığı şık görünümüyle göz doldurdu.

Lopez'in, geçen ay kamuoyuna yansıyan boşanma başvurusuna rağmen sol elinde hala altın bir yüzük taşıyor olması, hayranları arasında merak uyandırdı. Yıldız, 20 Ağustos'ta 52 yaşındaki Affleck'ten resmen boşanma davası açmıştı.

Boşanma davasının ardından ilk kez geçen Cuma günü kamera karşısına çıkan Lopez, Beverly Hills'te görüntülendi. Beyaz bir üst, bol paçalı kot pantolon ve Elie Saab imzalı ayakkabılarla şık bir görünüm sergileyen yıldız, lüks bir Hermes çanta taşıyordu.

Aynı gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla "huzurlu" olduğunu ima eden Lopez, çocukları ve kız kardeşi ile geçirdiği yaz tatilinden kareler paylaştı. "O çiçek açıyor, rahatsız edilmiyor, ulaşılamaz ve huzurlu" ve "Her şey ilahi düzende gerçekleşiyor" gibi anlamlı alıntılara da yer verdi.

Ancak kamuoyuna yansıyan bu pozitif görüntüye rağmen, Lopez'in ayrılıktan derinden etkilendiği bildiriliyor. Page Six'e konuşan bir kaynak, "Jennifer bu ilişkiye tüm kalbini verdi. Bu evliliği yürütmek için elinden gelen her şeyi yaptı" açıklamasında bulundu.

Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti
Ben Affleck\'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti

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Son Dakika Magazin Ben Affleck'e boşanma davası açan Jennifer Lopez, gittiği alışveriş merkezinde dans etti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • ahmet ak: çok büyük bir haber,Filistin de şehit olan çocuklar dan daha önemli bir haber helal olsun 9 2 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Benim tanıdığım Ben Affleck bunun altında kalmaz. Akşama kalmaz hemen cevabını verir bi AVM'den yada plajdan Jennifer Lopez'e. 1 2 Yanıtla
  • Ahmet Seven: son dakika magazin haberleri 0 0 Yanıtla

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