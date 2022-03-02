Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı - Son Dakika
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Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı

02.03.2022 08:19

Berdan Mardini ile evliyken onu Gökhan Göz ile aldatanFatoş Yelliler, yeni ilişkisini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü türkücü Berdan Mardini ile evli olduğu dönemde, Gülşah Saraçoğlu'nun sevgilisi olarak tanınan Gökhan Göz ile yasak aşk yaşadığını itiraf eden Fatoş Yelliler, son olarak sevgilisi Gökhan Göz'ün ihanet iddiaları ile gündeme gelmişti. Özel hayatıyla ve paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Yelliler'den çok konuşulacak bir hamle geldi.

YENİ İLİŞKİSİNİ İLAN ETTİ

Yakın zamanda Gökhan Göz ile ilişkisi noktalayan Yelliler, yeni bir aşka yelken açtı. Aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaşım yapan Yelliler, iş insanı Erkan Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı ilan etti. Photoshop ile Ağaoğlu'yla fotoğrafını birleştirerek paylaşan Yelliler, "Yorum yok" notunu ekledi.

Yasak aşk yaşadığı için Berdan Mardini'den boşanan Fatoş Yelliler, yeni ilişkisini ilan etti

"ERKEĞİM DİYE ORTADA GEZMEYİN, YÜZÜME KONUŞUN"

Fatoş Yelliler'in paylaşımının ardından Erkan Ağaoğlu'ndan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Adeta gözdağı veren Ağaoğlu, paylaşımında "Benim olan bir şeyin arkasından ne kimse bir şey konuşabilir ne de şov yapabilir. Bazıları öyle yiğidim, erkeğim diye ortada gezmeyin. Geziyorsanız da az mert olan, delikanlı olun. Kameraların önünde şov yapmayın. Şirketlerim belli, yanıma gelin yüzüme konuşun. Ben ve hayatımdaki insanın da hakkında konuşan vatandaşlar oturun yerinizde, boynunuzdan büyük laflar etmeyin, altında kalırsınız" dedi.

Yasak aşk yaşadığı için Berdan Mardini'den boşanan Fatoş Yelliler, yeni ilişkisini ilan etti
Yasak aşk yaşadığı için Berdan Mardini'den boşanan Fatoş Yelliler, yeni ilişkisini ilan etti
Yasak aşk yaşadığı için Berdan Mardini'den boşanan Fatoş Yelliler, yeni ilişkisini ilan etti
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Son Dakika Magazin Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Berdan Mardini'nin karısı olarak tanınan Fatoş Yelliler'den yeni ilişki ilanı - Son Dakika
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