"Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı - Son Dakika
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"Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı

10.10.2022 15:53

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, kadrosunda yer aldığı Start TV ekranlarında yayınlanacak, "Kral Kaybederse" dizisinden ani bir kararla ayrıldı. Yakışıklı oyuncunun hangi sebeple ayrılık kararı verdiği ise bilinmezliğini koruyor.

Star TV'nin yakında ekran gelecek iddialı yapımı Kral Kaybederse dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ krizi yaşanıyor. Son olarak Beren Saat'le Last Call İstanbul filminde başrolü paylaşan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u adı uzun süredir "Kral Kaybederse" dizisinde geçiyordu.

DİZİDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDI

Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturacağı Star Tv'nin merakla beklenen projesinde şok bir karar alındı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kıvanç Tatlıtuğ, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan "Kral Kaybederse" dizisinden kendi isteğiyle ayrıldı.

Kral Kaybederse dizisinde deprem! Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla projeden ayrıldı

PARTNERİ SERENAY SARIKAYA OLMUŞTU

Kral Kaybederse'de Tatlıtuğ'a partner olması için Sarıkaya'nın yanı sıra daha önce Büşra Develi ve Beren Saat ile görüşmeler yapılmıştı. Merakla beklenen Kral Kaybederse dizisinde Tatlıtuğ'un partnerinin Serenay Sarıkaya olduğu bildirilmişti.

Kral Kaybederse dizisinde deprem! Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla projeden ayrıldı
Kral Kaybederse dizisinde deprem! Kıvanç Tatlıtuğ ani bir kararla projeden ayrıldı
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Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Star Tv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 'Kral Kaybederse' dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kral Kaybederse" dizisinde Kıvanç Tatlıtuğ depremi! Aldığı ani kararla projeden ayrıldı - Son Dakika
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