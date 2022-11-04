Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
Üye Girişi

Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı

04.11.2022 10:54

Netflix'in dün akşam düzenlenen etkinliğine pembe renkteki kombinleriyle katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Netflix, Türkiye'deki 6. senesini kutlamak için dün akşam ünlü isimlerin akın ettiği bir etkinlik düzenledi. Yeni filmi Netflix'te yayınlanacak olan Beren Saat ile Kenan Doğulu da şıklık yarışının yaşandığı gecede isimlerinden söz ettirdi.

KIYAFETLERİ DİKKAT ÇEKTİ

2014 yılında nikah masasına oturan Saat ve Doğulu çifti, etkinlikte dünyaca ünlü bir markanın pembe renkteki koleksiyonundan parçalar tercih etti. Saat pembe elbise, çorap ve ayakkabı tercih ederken Doğulu da pembe ayakkabı, sweet ve ceketini siyah pantolonuyla kombinledi. Geceye el ele gelen ikili, basın mensuplarına yaptığı açıklamada meme kanserine farkındalık haftasına hatırlatma yaptı.

Beren Saat ve Kenan Doğulu, pembe kombinleriyle sosyal medyayı ikiye böldü

KULLANICILAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Çiftin fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar da ikiye bölündü. Bir kısım ikilinin kombinini çok beğenirken bir kısım da hiç beğenmedi. Saat ve Doğulu'nun kombini için "Para verseler giymem" ve "Gözlerim kanadı" yorumları yapıldı.

İşte Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun kombini için yapılan bazı yorumlar...

Beren Saat ve Kenan Doğulu, pembe kombinleriyle sosyal medyayı ikiye böldü
Beren Saat ve Kenan Doğulu, pembe kombinleriyle sosyal medyayı ikiye böldü
YORUMLAR
500

Kenan Doğulu, Beren Saat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika


Son Dakika
13:02 Cinsel tercihiyle gündem olan voleybolcu Ebrar Karakurt'un eski sevgilisi çok ünlü bir isim çıktı
12:43 İzmir'deki depremden acı haber! Panik nedeniyle kriz geçiren vatandaş yaşamını yitirdi
12:42 TÜİK rakamları açıkladı, memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı belli oldu
11:58 Adıyaman'da yarı çıplak halde ölü bulunan çocuğun kimliği netleşti
11:59 67 yaşındaki annelerinin hamilelik haberini alan 2 çocuğun yaptıkları şaşırttı
11:25 Asya'da savaş çanları! Kuzey Kore yüzlerce uçakla Güney Kore'ye karşı gövde gösterisi yaptı
11:17 ABD'de eski kocası tarafından diri diri gömülen kadın, mezardan çıkmayı başardı
11:16 Sağlık Bakanı Koca açıkladı: İzmir'de depremden panik sebebiyle 64 kişi etkilendi, 1'i ağır 7 kişinin tedavisi sürüyor
10:41 Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için bir çobanın öldürdüğü belirlendi
10:41 Antalya'ya gidiyorum diyerek Kocaeli'den çıktı! İsrail sınırından ölüm haberi alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2022 13:26:17. #1.13#
SON DAKİKA: Beren Saat ve Kenan Doğulu'nun pembe kombinleri sosyal medyayı salladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement