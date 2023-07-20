Bergüzar Korel'den çarşaflı genç kıza hakaret eden kadına çok sert sözler: Ben de senin gibilerden tiksiniyorum

Bursa'da toplu taşımada bir kadın, tesettürlü genç kıza, "Çarşafın bana değiyor, tiksiniyorum sizden" diyerek hakaret etti. Yolcuların tepkisi üzerine özür dileyen kadına bir tepki de ünlü oyuncu Bergüzar Korel'den geldi. Korel, genç kıza hakaret eden kadına "Ben de sizden tiksiniyorum" ifadelerini kullandı.

"ÇARŞAFIN BANA TEMAS EDİYOR"

Bursa'da minibüse bir kadın, aynı araçta yolculuk eden tesettürlü genç bir kıza, "Çarşafın bana temas ediyor. Tiksiniyorum sizden" diye bağırmaya başladı. Korkup ağlamaya başlayan genç kıza destek olan otobüsteki yolcular, hakaret eden kadına tepki gösterdi. Artan tepkiler üzerine söylediği sözleri ve ettiği hakaretleri inkar eden kadın, yolcuların "Ya otobüsü terk et ya da kızdan özür dile" demesi genç kızdan özür diledi.

YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ

Otobüste bulunan genç-yaşlı tüm yolcular hakaret eden kadına, "Terbiyesiz in aşağı, özür dile, saygı duyacaksın, tiksiniyorsan otobüse değil taksiye bin git, çıplak olunca sesiniz çıkmıyor" diyerek tepki gösterdi.

"BEN DE SENDEN TİKSİNİYORUM"

Genç kıza çirkin ifadeler kullanan kadın bir tepki de Bergüzar Korel'den geldi. Korel paylaşımında "Ben de senin gibilerden tiksiniyorum. Hâlâ üzerimizdeki kumaş parçasının miktarıyla uğraşan kendinde bu hakkı görenler! Bir bitmediniz." diyerek tepki gösterdi.