Beril Pozam ve Erdem Kaynarca Ayrıldı

Geçtiğimiz senelerde Sığacık'ta çekilen Ada Masalı dizisinde yakınlaşarak aşk yaşamaya başlayan Beril Pozam ile Erdem Kaynarca, ilişkilerini bitirdi.

BERİL POZAM'I SİLDİ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, şimdilerde Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisinde "Suna" karakterini oynayan Beril Pozam, uzun süredir meslektaşı Erdem Kaynarca ile aşk yaşıyordu. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve son olarak geçtiğimiz haftalarda birlikte etkinliğe katılan çiftten kötü haber geldi. İkili, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız şekilde yollarını ayırdı. Beril Pozam, Erdem Kaynarca'yı sosyal medyadan takip ederken, Kaynarca ise Pozam'ı takipten çıktı.