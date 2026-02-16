Berlin'deki festivale Özgü Namal'ın ''Türkiye'' yanıtı damga vurdu - Son Dakika
Magazin

Berlin'deki festivale Özgü Namal'ın ''Türkiye'' yanıtı damga vurdu

Berlin\'deki festivale Özgü Namal\'ın \'\'Türkiye\'\' yanıtı damga vurdu
16.02.2026 11:59
Özgü Namal, Berlin Film Festivali'nde sorulan Türkiye sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. Ayrıca 'Sarı Zarflar' filmindeki performansı da alkış topladı.

Başrolünde yer aldığı Sarı Zarflar filmiyle 76. Berlin Film Festivali'ne katılan Özgü Namal, etkinlik kapsamında düzenlenen söyleşide Türkiye sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. İlker Çatak'ın yönettiği filmin çekimleri geçen yıl Almanya'nın Berlin ve Hamburg şehirlerinde yapıldı. Film, bu yıl Berlin Film Festivali'nde prömiyerini gerçekleştirdi ve başrol oyuncusu Özgü Namal, 'en iyi oyuncu performansı' dalında Gümüş Ayı'ya aday gösterildi.

Festivalde bir muhabirin, "Türkiye'de bu öyküyü anlatabilseydiniz, performansınız değişir miydi?" sorusuna yanıt veren Namal, açıklamasına soruda düzeltme yaparak başladı:

Bir düzeltme yapmak lazım. Bu, Türkiye'de sergilenemeyen ya da çekilemeyen bir performans değil. Önce buraya bir açıklık getirmek gerekiyor. Biz bunu Türkiye'de çekemediğimiz için burada çekmiş değiliz. Hikâye de öyle başlamıyor zaten. Türkiye'de çekilemeyen bir film değil, burada çekilmesi tercih edilmiş. Bir zorunluluk yok, onu düzeltmek lazım.

Namal, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

Performansta bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Ama tabii İlker'in Almanya'ya, buradaki enerjiye, sinerjiye, ambiyansa çok hâkim olması kameranın önüne yansımıştır. Bizim de Türk enerjisini getirmiş olmamız, katmanların birleşmesi böyle bir şey, bence ondan dolayı ortaya olağanüstü bir sinerji ve güzellik çıktı.

Sosyal medyada Özgü Namal'ın yanıtı büyük ilgi gördü, takipçiler "Helal olsun" yorumlarıyla beğenisini paylaştı.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Özgü Namal'a sosyal medyadan destek geldi. Demet Akalın, "Bayılıyorum ülkesini harcatmayan insanlara. Sağ ol, var ol Özgü" dedi. Birçok sosyal medya kullanıcısı da oyuncuya destek verdi. Namal için, "Ayakta alkışlanacak cevaplar", "Saçma soruya Özgü Namal zekâsıyla güzel cevap vermiş", "Soruyu soranın niyeti belli", "Provoke edilmeye çalışılmış ama harika cevapla ülkesine sahip çıkmış" ve "Gerçek bir sanatçı" gibi yorumlar yağdı.

Kültür Sanat, Özgü Namal, Festival, Magazin, Türkiye, Berlin, Sinema

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ötüken Göktürk Ötüken Göktürk:
    aaa standart dışı bir Türk aktrist. halbu ki memleketten beslenip şikayet ve kötüleme için fırsat arayan pacavralarla dolu anladikki öyle biri değilmiş. sağolsun başarılar 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:07
