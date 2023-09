Beş kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan İngiliz komedyen Russell Brand\'in şakayla bir kadına tecavüz ettiğini söylediği video ortaya çıktı

Beş kadıntarafından cinsel tacizle suçlanan İngiliz komedyen ve aktör Russell Brand, 2013 yılında Richard Herring'in Leicester Square Tiyatrosu'nda bir kadına tecavüz etme ve antik Yunanlıların çocuklarla ilişkiye girdiği konularında şakalar yaptığı anlara ait video ortaya çıktı.

Brand, "Sapkınlığımı korumam gereken şey değil, sıradanlığımdır" dedi ve ardından dramatik bir sessizlikten sonra "Bir kadını tecavüz ettim ve onu öldürdüm" dedi. Herring ise "O asla söylemeyecek" diye yanıtladı ve ardından antik Yunanlıların bu konuda kayıtsız kalmadığını ekledi.

Başka bir videoda, Brand, Jonathan Ross ve Noel Fielding tecavüzle ilgili şakalar yaptı. 2004 yılında The Big Fat Quiz Of The Year programında şarkıcı Lily Allen tanıtılırken, Ross, "Lily'nin elbisesi hala üzerinde olmasını umuyoruz" dedi. Fielding, "Nasıl cesaret edersin, biz tecavüzcü değiliz" diye yanıtladı. Jimmy Carr, "Eğer tecavüzcü değilsen neden bir pelerin giyiyorsun" dedi.

Brand, bu iddiaları Cumartesi günü yayımlanmadan önce YouTube'a bir video gönderdi ve iddiaları "kesinlikle reddettiğini" söyledi. Ayrıca, "gevşek" bir dönemdeki ilişkilerinin "her zaman rıza dahilinde" olduğunu ekledi.

BBC ve Channel 4, bu son iddiaları soruşturuya tabi tuttu. Kurbanlardan biri, Brand'in Los Angeles'taki evinde bir duvara tecavüz ettiğini iddia etti. Başka bir kadın, Brand'in kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve ardından konuşursa yasal işlem başlatacağını iddia etti.

Bir başka kadın, ona cinsel saldırıda bulunduğunu ve hem duygusal hem de fiziksel olarak kötü davrandığını iddia etti. Dördüncü bir kurban, o sırada 16 yaşındayken Brand'in evine okuldan BBC şoförüyle gittiğini ve 2006 yılındaki üç aylık ilişkileri sırasında Brand'in kendisine "çocuk" dediğini iddia etti.